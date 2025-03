Još jedan otpao sa Piksijevog spiska i to nije sve!

Dragan Stojković Piksi saopštio kakva je situacija sa povrijeđenim igračima uoči mečeva Srbije sa Austrijom.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije igra u martu dvije utakmice protiv Austrije u baražu za ostanak u "A" diviziji Lige nacija, a čini se da selektor Dragan Stojković Piksi nikada nije imao ovoliko problema. Sa šireg spiska od 25 igrača niko nije "precrtan", ali tu je nova glavobolja zbog povreda igrača

Tako je Piksi potvrdio da u timu neće biti Miloša Veljkovića koji je tokom vikenda pretrpio potres mozga, pa je poslije njihovog razgovora odlučeno da je bolje da ne igra ni u Beču, ni u Beogradu. Što se tiče Srđana Babića, trebalo bi da bude na spisku jer se oporavio i igrao je u sjajnoj utakmici Spartaka protiv Zenita, dok je Nemanja Gudelj i dalje pod znakom pitanja pošto je imao manju povredu lijevog primicača, kao i Andrija Živković.

"Miloš Veljković je pretrpio potres mozga, povreda koja nije baš za šalu. On se i dalje oporavlja. Vrtoglavica i mučnina su prisutni. Imao sam razgovor sa našim doktorom. On preskače utakmice protiv Austrije i u Beču i u Beogradu. Preveliki je rizik... Što se Nemanje Gudelja tiče povrijedio je lijevi primicač, ali je ušao u trenažni proces. Potvrdio mi je to. Imaćemo dodatne preglede danas kada dođe, ali očekujemo da bude na raspolaganju. Za mene je najvažnije da bude potpuno zdrav. Živković je zadobio udarac u koljeno, zaključeno je da se radi o nagnječenju. Dolazi ovdje, pa ćemo procijeniti. Što se Babića tiče, on je imao povredu, ali se oporavio od povrede. Odigrao je odlično protiv Zenita, ako ste pratili sinoć. Ostali nemaju nikakve probleme", rekao je Stojković u današnjem obraćanju.

Kao što je poznato, na spisku nema ni Aleksandra Mitrovića koji je imao srčanih problema, opet ni braće Milinković-Savić, dok je važno napomenuti da će zbog problema sa žutim kartonima meč sa Austrijom u Beču preskočiti još Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Aleksa Terzić.

Ko je na spisku Srbije?

GOLMANI: Đorđe Petrović (Strazbur), Aleksandar Jovanović (Partizan), Predrag Rajković (Al Itihad)

Đorđe Petrović (Strazbur), Aleksandar Jovanović (Partizan), Predrag Rajković (Al Itihad) ODBRANA : Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Zenit), Jan Karlo Simić (Anderleht), Aleksa Terzić (RB Salcburg), Ognjen Mimović (Zenit), Srđan Babić (Spartak, Moskva)

: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Zenit), Jan Karlo Simić (Anderleht), Aleksa Terzić (RB Salcburg), Ognjen Mimović (Zenit), Srđan Babić (Spartak, Moskva) VEZNI RED: Nemanja Gudelj (Sevilja), Saša Lukić (Fulam), Nemanja Maksimović (Panatinaikos), Mirko Topić (Famalikao), Saša Zdjelar (Zenit), Stefan Mitrović (Leuven), Andrija Maksimović (Crvena zvezda). Andrija Živković (PAOK), Lazar Samardžić (Atalanta), Veljko Birmančević (Sparta)

Nemanja Gudelj (Sevilja), Saša Lukić (Fulam), Nemanja Maksimović (Panatinaikos), Mirko Topić (Famalikao), Saša Zdjelar (Zenit), Stefan Mitrović (Leuven), Andrija Maksimović (Crvena zvezda). Andrija Živković (PAOK), Lazar Samardžić (Atalanta), Veljko Birmančević (Sparta) NAPAD: Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (Milan), Nikola Štulić (Šarlroa), Mihajlo Cvetković (Čukarički)

Podsjetimo, Srbija gostuje Austriji u Beču 20. marta, a potom 23. marta u Beogradu dočekuje ovu reprezentaciju u revanšu.

