Ovim riječima je Sergej odbio Piksijev poziv: Dvije rečenice zauvek su zatvorile temu

Selektor Dragan Stojković Piksi još jednom čuo "Ne" od Sergeja Milinković-Savića, možda i posljednji put.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi imao je ideju da na spisak igrača za mečeve u martu uvrsti i Sergeja Milinković-Savića, ali vezni fudbaler Al Hilala neće nastupiti za nacionalni tim. On je propustio sva okupljanja reprezentacije nakon neuspeha na Evropskom prvenstvu prethodnog ljeta, a pitanje je i da li će ikada više zaigrati za reprezentaciju.

Jasno je da ni u martu neće, a Dragan Stojković Piksi mogao bi i zauvijek da ga precrta sa spiska potencijalnih reprezentativaca. Razlog za to nisu njihovi narušeni odnosi niti nešto slično, Sergej Milinković-Savić za reprezentaciju ne igra zbog psihičkih problema koji su ga i u prethodnom periodu sprječavali da nosi dres nacionalnog tima.

"Imam psihičke probleme i ne mogu da igram za reprezentaciju. Niste vi problem, šefe", navodno je Sergej Milinković-Savić rekao, a prenosi "MaxbetSport". Ova vijest nije u potpunosti novost, jer se i ranije pričalo kako Sergej "nije spreman" da se vrati u nacionalni tim nakon propuštene šanse za uspjeh na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Sergej odbio Piksija u novembru

Pred mečeve Lige nacija protiv Švajcarske i Danske u novembru 2024. godine Dragan Stojković je javnosti otkrio kako su izgledali njegovi razgovori sa Sergejem, kojeg je ubjeđivao da mu je mjesto u nacionalnom timu. Ipak, tada nisu postigli dogovor o povratku, a do njega nisu stigli ni nekoliko mjeseci kasnije.

"Što se braće Vanje i Sergeja tiče, obavio sam tri razgovora sa Sergejem u posljednjih 15 dana. U tim razgovorima postoji mišljenje da ima psihološku blokadu i mora da prođe vrijeme da se koncentriše. Jednog dana će se odazvati, kada - ne znam. Razumijem i shvatam", rekao je Piksi i dodao: "Pošto će biti spekulacije da li je ljut, nije ljut... Rekao mi je da nije do selektora, reprezentacije ili bilo čega. Osjeća se tako i ima psihološku blokadu".

Sergej Milinković-Savić viđen je kao nasljednik Dušana Tadića u ofanzivnom dijelu veznog reda i kao lider nove generacije srpskog fudbalera, ali je u dresu a državnim grbom uglavnom ostavljao mlak utisak. Nije mu prijala pozicija centralnog veznog niti ona nešto isturenija, a nekoliko selektora pokušalo je da oformi sistem u kojem bi dao najveći doprinos.

"Tri puta smo pričali za 15 dana. Rekao je da ima psihološku blokadu. Pokušao sam... Znam da je imao dosta neprijatnosti poslije Evropskog prvenstva. Ali, ako je neko imao, to sam ja. Bio sam napadan, pljuvan, ali ne treba da se predaš. Moraš da nastaviš da se boriš i pokažeš karakter. Doći će Sergej na svoje, ali u ovom momentu to je vjerovatno mart mjesec. Najbolje je da pitate njega ako želi da razgovara, ali neće se razlikovati od ovoga što sam ja rekao. Hajde jednom da sam pričao sa njim, nego tri puta, u razmacima od pet-šest dana. Ima samo 28 godina i mnogo ga cijenim. Ko god mislio nešto o njemu, dokazali smo 2021. da Tadić i Sergej mogu zajedno. Pokazao je da je taj kalibar. Odigrao je te kvalifikacije za Katar na vrhunskom nivou. Ali dobro, na silu ne možete. To je moja odgovornost", rekao je Piksi.

Kako sada stvari stoje, nije isključeno da je Sergej Milinković-Savić već završio reprezentativnu karijeru. Ukoliko nije problem odnos sa selektorom već opterećenje kada obuče dres Srbije, pitanje je da li će se situacija promijeniti kod nekog Piksijevog naslednika. Ostaće zapisano da je SMS ili Serđente igrao na dva Mundijala, jednom Evropskom prvenstvu i ukupno zabilježio 54 nastupa za reprezentaciju.

