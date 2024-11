Da li je ovo razlog zašto Sergej ne igra za Srbiju?

Sergej Milinković-Savić nije igrao za Srbiju od Evropskog prvenstva u Njemačkoj i oštrih komentara Radeta Bogdanovića na njegov račun. Piksi je objasnio da ima "psihološku blokadu".

Sergej Milinković-Savić (29) nije se našao na spisku reprezentacije Srbije od Evropskog prvenstva u Njemačkoj. Iako je bio jedan od naših najslabijih na turniru, mnogi su očekivali da će s odlaskom Dušana Tadića preuzeti veću odgovornost, međutim desilo se neočekivano, a to je da sada ni SMS-a nema na raspolaganju selektoru.

U septembru je djelovalo da se radi o povredi, u oktobru o porodičnim problemima kao i u slučaju Dušana Vlahovića, da bi danas selektor Dragan Stojković Piksi razjasnio da zbog "psihološke blokade" ne može da računa na Sergeja.

Selektor je istakao da ne zna do kada će blokada potrajati, nada se "samo" do marta i početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a objasnio je i da je čak tri puta pričao sa fudbalerom Al Hilala oko povratka u nacionalni tim. Kako ističe Piksi, iz razgovora sa njim stekao je utisak da su brojne kritike koje su stizale na njegov račun uticale da se "privremeno penzioniše".

Ko je najviše "udarao" po Sergeju?

Proslavljeni fudbaler Rade Bogdanović bio je izuzetno oštar prema igri Sergeja Milinković-Savića za vrijeme Evropskog prvenstva u Nemačkoj. Ne samo da mu se nije dopalo što je "otišao za novcem u Saudijsku Arabiju gdje se ne igra ozbiljan fudbal", nego je i rječnik kojim je govorio o Sergeju bio neprimjeren.

"Ja sam ovde izvrijeđao Sergeja Milinković-Savića, nisu to čuli gledaoci. On je ušao u igru i trči za onim desnim bekom kao baba. Ne možemo pričati o dobrim izmjenama Srbije", rekao je Rade Bogdanović tokom gostovanja na Javnom servisu poslije utakmice sa Slovenijom na EP (1:1): "Pričali smo 'Jao, neće igrati Sergej...', pa jeste li vidjeli kako zatvara desnu stranu? Pa, ono je sramota na ovom nivou!".

Šta je Piksi rekao o Sergeju?

"Obavio sam tri razgovora sa Sergejem u posljednjih 15 dana. U tim razgovorima postoji mišljenje da ima psihološku blokadu i mora da prođe vrijeme da se koncentriše. Jednog dana će se odazvati, kada - ne znam. Razumijem i shvatam", rekao je danas Piksi i dodao: "Pošto će biti spekulacije da li je ljut, nije ljut... Rekao mi je da nije do selektora, reprezentacije ili bilo čega. Osjeća se tako i ima psihološku blokadu".

Selektor je objasnio da razumije svog fudbalera, ali ga podsjeća da je i sam prošao kroz "toplog zeca" nakon neuspjeha koji je Srbija zabilježila na Evropskom prvenstvu.

"Tri puta smo pričali za 15 dana. Rekao je da ima psihološku blokadu. Pokušao sam... Znam da je imao dosta neprijatnosti poslije Evropskog prvenstva. Ali, ako je neko imao, to sam ja. Bio sam napadan, pljuvan, ali ne treba da se predaš. Moraš da nastaviš da se boriš i pokažeš karakter. Doći će Sergej na svoje, ali u ovom momentu to je vjerovatno mart mjesec. Najbolje je da pitate njega ako želi da razgovara, ali neće se razlikovati od ovoga što sam ja rekao. Hajde jednom da sam pričao sa njim, nego tri puta, u razmacima od pet-šest dana. Ima samo 28 godina i mnogo ga cijenim. Ko god mislio nešto o njemu, dokazali smo 2021. da Tadić i Sergej mogu zajedno. Pokazao je da je taj kalibar. Odigrao je te kvalifikacije za Katar na vrhunskom nivou. Ali dobro, na silu ne možete. To je moja odgovornost".

Kako je Sergej igrao do sada za Srbiju?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Sergej Milinković-Savić (29) je sa Srbijom bio prvak svijeta 2015. godine na Novom Zelandu, u konkurenciji fudbalera do 20 godina, a za "A" tim debitovao je tek 2017. kod Mladena Krstajića - nakon što ga je "ignorisao" Slavoljub Muslin. Do sada je odigrao 54 utakmice i postigao je devet golova.

Najvažniji svakako bili su protiv Norveške u baražu za Evropsko prvenstvo 2020. godine, ali nažalost poslije toga je Srbija ispala od Škotske na penale.

Trenutno igra u Saudijskoj Arabiji, zajedno sa Mitrovićem u Al Hilalu, a zabilježio je ove sezone šest golova na 18 mečeva.

