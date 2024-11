Autor Dragan Šutvić

11 : 39 Rezime za kraj! "Novembar je mjesec istine i ove dve utakmice će odrediti našu poziciju. Vjerujem da možemo do cilja, ali ne volim kada su nam igrači povrijeđeni. To ne voli nijedan trener, ali to nas prati... Od nesretnog Katara!", zaključio je Piksi i poručio da ne vjeruje da će se Ljubinko Drulović vratiti u "A" tim. "Pitaće me neki što zoveš Jovića kad ne igra u Milanu? Pred meč sa Španijom se žrtvovao, iako nije morao, ali pokazao je tu karakter i solidarnost da pomogne ekipi. I to ne u lakoj utakmici. To su stvari koje cijenim i poštujem". Konferencija za medije je završena uz poruku Piksija da će igrači dati "maksimum maksimuma". Izvor: YouTube/FSS/Screenshot

11 : 38 Partizan i Zvezda? "Gledao sam Partizan protiv Čukaričkog, nemam šta da kažem - bilo je lijepo vrijeme. Po ovakvom sada teško da bih išao. Što se tiče promjena, to je stvar kluba. Kako će i šta će, ne ulazim u to, ima dosta posla. Mogu reći da su dosta srećno dobili meč sa Čukom. Za gledanje, mene kao neutralnog, bila je odlična utakmica. To su klupske stvari. Sve najbolje svima", rekao je Piksi. "Zvezda? Dala je dva gola što nisu uspjeli Bajern i Real. Ne bih da komentarišem previše to. Dobra atmosfera, lijepa fudbalska predstava, velik razlika u kvalitetu i to je to".

11 : 32 Aleksandar Kolarov? "Vi ste iznenađeni? Drago mi je da je Kolarov postao selektor. Prihvaćen je sto odsto sa naše strane. Inače mi smo to znali još prije dva-tri mjeseca, čudi me kako vi to niste mogli da saznate. Znalo se. Ako istražujete, morate da imate te informacije, gdje su vam insajderi? Kolarov je naše veliko ime. Sva ta imena su dobrodošla u FSS i to može da bude samo dobro. Ono što je dobro za njega je da neće imati pritisak rezultata nego će imati priliku da stvara ekipu i da se fokusira na mlade igrače, na ove što su sada u U19. To je dobro za njega", rekao je Piksi i dodao da će imati podršku "A" tima. "Što se tiče U19, Mihajlo Cvetković sada neće debitovati za A tim jer počinju kvalifikacije za njih. Vrlo važne kvalifikacije. Imali smo molbu selektora Lukovića i direktora Lazetića da ga ustupimo jer se radi o kvalifikacija sa Jermenijom, Hrvatskom i Rumunijom. Sačekaće njegov debi. Pretpostavljate da ne bi počeo, ali bi debitovao. Samo što mu je ime tu, mora da mu bude stimulans da radi".

11 : 27 Kako ohrabriti Samardžića? "Mlad je, očekuje se više od njega u svakom slučaju, pretpostavljam da će biti sve bolji iz meča uz meč. Ja se ne bojim da mu dam šansu od početka, poslije penzije Tadića - on je taj koji treba da bude plejmejker. Od njega zavisi, ne igram ja. Mora da se dokazuje. Mislim da je dobro odigrao protiv Španije u Beogradu, pa i sa Švajcarskom u gostima. Imao je dobre momente, nećemo reći da nije. Slažem se da mora veća odgovornost", rekao je selektor i dodao da mora da bude "bezobrazniji" u pozitivnom smislu. Izvor: Youtube/ Fudbalski savez Srbije/Printscreen

11 : 25 Smanjenje domaće lige na 12 klubova? "Ulazimo malo u politiku FSS u koju se ja ne miješam. Znam opis svog radnog mjesta. Svaka neka odluka koja može da doprinese boljitku ili napretku, ja ću biti za. Zaista ne razmišljam o tim stvarima jer sam fokusiran na ovo zbog čega sam ovdje...", rekao je selektor Piksi.

11 : 24 Pavle Vagić i Stefan Bajčetić? "Pratimo sve, ali komentarisati novinske napise. Vidjećemo... Koliko znam nije debitovao za Švedsku, a ima 24 godine. U ovom trenutku nije na spisku", rekao je Piksi. "Ne bih da komentarišem ni Stefana Bajčetića, da se ne fokusiramo na španske medije. Znate moj stav. Da li vrše pritisak preko medija da ga pozovu, bilo je slučajeva već da je Srbija iskorištena. Iako smo im dali ponudu da igraju za nas. Vidjećemo šta će budućnost pokazati. To će biti njegova odluka".

11 : 23 O Sergeju "Tri puta smo pričali za 15 dana. Rekao je da ima psihološku blokadu. Pokušao sam... Znam da je imao dosta neprijatnosti poslije Evropskog prvenstva. Ali, ako je neko imao, to sam ja. Bio sam napadan, pljuvan, ali ne treba da se predaš. Moraš da nastaviš da se boriš i pokažeš karakter. Doći će Sergej na svoje, ali u ovom momentu to je vjerovatno mart mjesec. Najbolje je da pitate njega ako želi da razgovara, ali neće se razlikovati od ovoga što sam ja rekao. Hajde jednom da sam pričao sa njim, nego tri puta, u razmacima od pet-šest dana. Ima samo 28 godina i mnogo ga cijenim. Ko god mislio nešto o njemu, dokazali smo 2021. da Tadić i Sergej ne mogu zajedno. Pokazao je da je taj kalibar. Odigrao je te kvalifikacije za Katar na vrhunskom nivou. Ali dobro, na silu ne možete. To je moja odgovornost", rekao je Piksi. "Vjerovao sam Vlahoviću šta je govorio i evo sada će doći i neke stvari su dovedene u normalu. I dalje ga neću pitati za razloge, to je stvar kulture".

11 : 22 O brojnim povredama "Razgovarao sam sa dosta stručnjaka, možda mi ne znamo šta znaju oni. Pojavljuju se povrede Ahilove tetive, primicača, da li je to napor ili jesen kao godišnje doba koje donosi hladnije vrijeme, da li su tvrdi tereni, da li su kopačke... Mislim da nemaju više ni sto grama. Kao da ih nemate. Kao da igraju bosi", rekao je Piksi i istakao da postoji milion faktora dodavši da je šteta što vam to kvari sliku i odluke koje morate da donesete.

11 : 16 Problemi sa kartonima "Šteta za Pavlovića i Erakovića, pokazali su da su sjajni igrači u Ligi nacija. Moramo da prihvatimo tu činjenicu da neće igrati protiv Švajcarske, ali konkurišu za mjesto protiv Danske", rekao je Piksi i dodao da ne može Srbija nikada bez problema, da ih uvijek ima od kada je selektor. "Hoćemo li mijenjati formaciju? Mora da se razmisli, i to je pitanje", rekao je Piksi i našalio se da kod njega "neko može da se povrijedi i u avionu".

11 : 14 O odluci Baždara da igra za BiH "Baždar je debitovao za Srbiju i dok nije bio standardan u Partizanu. Mislimo da posjeduje potencijal, ovo je njegova profesionalna odluka i ne bih da se miješam. Želim mu svaku sreću u tome", rekao je Piksi. Izvor: MN PRESS

11 : 14 Jedan ili dvojica napadača? "Srećan sam kad su na spisku svi igrači. Ovdje recimo fali Sergej Milinković-Savić, ovo sve drugo... Drago mi je da imam veći izbor. Ne pravi mi problem što je Vlahović tu. Imate tu Mitrovića, ne bih da poredim, dobro je imati odlične igrače na terenu. Mitar ima strahovit učinak, Vlahović je napadač velikog kluba, njegov rejting je visok. Da li ću birati između njih ili da li će obojica, to ću vidjeti ovih par dana. Nema bojazni", rekao je Piksi. "Nije mi nož pod grlom da moram da biram".

11 : 13 Atmosfera u Cirihu ne plaši selektora "Ovo je mjesec istine za nas, očekivali smo da ćemo biti u ovoj situaciji. Atmosfera kao atmosfera, i Švajcarci su takođe pod moranjem, ni njima ne znači neriješen ishod. Ne plašim se niti razmišljam o atmosferi. Očekujem da teren bude dobar. Atmosfera kakva god da je, biće i naših navijača, mi imamo obavezu da odigramo na najviše nivou", rekao je Piksi.

11 : 08 "Da završimo spekulacije o Sergeju" "Pošto će biti spekulacije da li je ljut, nije ljut... Rekao mi je da nije do selektora, reprezentacije ili bilo čega. Osjeća se tako i ima psihološku blokadu", rekao je Piksi.

11 : 07 Sergej i Vanja? "Vlahović je na spisku, bili smo strpljivi kada je on u pitanju. Što se braće Vanje i Sergeja tiče, obavio sam tri razgovora sa Sergejem u posljednjih 15 dana. U tim razgovorima postoji mišljenje da ima psihološku blokadu i mora da prođe vrijeme da se koncentriše. Jednog dana će se odazvati, kada - ne znam. Razumijem i shvatam", rekao je Piksi. "Vanja brani za Torino i vama i nama je čudno da se žali na povredu, ali moram da poštujem njegov stav. Koliko znam, ima terapije u toku nedjelje i kada dođe vikend brani za Torino. I tako već mjesec, možda i dva". Selektor je takođe rekao da prati i igre Filipa Kostića koji je počeo da igra sve više za Fenerbahče, ali da je opcija za neko sljedeće okupljanje.

11 : 06 Mnogo problema! "Prije nego što odgovorim na ovo pitanje, da vam dam informacije o ranjenicima. Mi očigledno imamo probleme sa povredama u Ligi nacija. Govorim o igračima koji su bili na širem spisku i nisu tu. To je golman Rajković koji je imao uklještenje desnog kuka i to ga muči duže vrijeme. Birmančević ima povredu lijevog primicača, pauziraće i do šest nedjelja. Tu je i Ivan Ilić koji je počeo prije dva dana meč sa Juventusom, ali ima povredu zadnje lože. Dobili smo izvještaj odmah poslije meča i nije trebalo da dolazi na dodatne preglede. Sa druge strane i Jović je pod znakom pitanja, ali dolazi i vidjećemo kako je. Grujić je pod znakom pitanja jer ima problem sa Ahilovom tetivom i radiće dodatne preglede. Sinoć se javio i Mladenović koji je osjetio Ahilovu tetivu, u razgovoru sa našim medicinskim timom napravićemo analizu", rekao je Piksi.

11 : 05 Počinje obraćanje! Selektor Dragan Stojković Piksi je stigao na konferenciju za medije.

10 : 48 Ko je na spisku Srbije? GOLMANI: Đorđe PETROVIĆ (Strazbur), Aleksandar JOVANOVIĆ (Partizan), Veljko ILIĆ (TSC); ODBRANA: Nikola MILENKOVIĆ (Notingem Forest), Srđan BABIĆ (Spartak Moskva), Strahinja PAVLOVIĆ (Milan), Jan Karlo SIMIĆ (Anderleht), Miloš VELJKOVIĆ (Verder), Nemanja STOJIĆ (Makabi TA), Strahinja ERAKOVIĆ (Zenit); SREDNJI RED: Aleksa TERZIĆ (RB Salcburg), Kosta NEDELJKOVIĆ (Aston Vila), Ivan ILIĆ (Torino), Marko GRUJIĆ (Porto), Nemanja MAKSIMOVIĆ (Panatinaikos), Saša ZDJELAR (CSKA Moskva), Lazar SAMARDŽIĆ (Atalanta), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Andrija MAKSIMOVIĆ (Crvena zvezda), Filip MLADENOVIĆ (Panatinaikos), Nemanja GUDELJ (Sevilja), Mirko TOPIĆ (Famalikao); NAPAD: Aleksandar MITROVIĆ (Al Hilal), Luka JOVIĆ (Milan), Mihailo IVANOVIĆ (Milvol), Mihajlo CVETKOVIĆ (Čukarički), Dušan VLAHOVIĆ (Juventus).