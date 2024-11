"Ispričaću vam filmsku priču, možda vas zanima": Vladimir Stojković prvi put o Piksijevom pozivu u Zvezdu

Čuveni srpski golman govorio o svom periodu u Crvenoj zvezdi i o odnosu sa Draganom Stojkovićem Piksijem dok su zajedno bili na "Marakani".

Jedan od najvećih srpskih golmana u istoriji, Vladimir Stojković (41), trenutno je bez kluba nakon što je prethodne tri godine branio u Premijer ligi Saudijske Arabije. Za duže od dvije decenije profesionalne karijere branio je za Crvenu zvezdu, Sporting, Partizan, Notingem Forest i čak 84 puta za nacionalni tim Srbije.

Zbog prelaska u Partizan, Delije su ga napale u Đenovi i napravile pakao na meču reprezentacije, par godina poslije, u martu 2013, odlukom selektora Siniše Mihajlovića skandalozno je izostavljan iz tima za meč protiv Hrvatske na Maksimiru... U međuvremenu je u Partizanu postao jedan od najdugovječnijih i najboljih golmana crno-bijelih, sa čak 254 nastupa za tim iz Humske. Bila je to karijera za film, u svakom smislu.

Njegov vrtoglavi uspon počeo je u Crvenoj zvezdi, u kojoj je uspio iz "druge", nakon što je najprije prepušten Zemunu. Ipak, uslijedio je poziv koji mu je opet otvorio vrata "Marakane".

"Ispričaću vam filmsku priču, koja vas možda zanima. U tom momentu predsjednik Saveza bio je Dragan Stojković Piksi, kada sam branio za Zemun i za mladu reprezentaciju. U jednom momentu, kad se otvorila mogućnost da postane predsjednik Zvezde, rekao je da će me dovesti prvog dana i tako je i učinio. Godinu dana prije toga Zvezde me je pustila besplatno, a onda me je platila Zemunu, platila je lijepo obeštećenje", rekao je Stojković u razgovoru sa kolumnistom MONDA, Nebojšom Petrovićem.

"Sjećam se da sam propustio prve pripreme, na Sloveniji, a onda na druge. I dalje je bio Dostanić trener i tu sam u prvih 10-15 dana osjetio da sam se vratio na staro, što sam već prošao u Zvezdi. Poslije moje bajke u Zemunu, došao sam tu da treniram i da se borim, da Ranđelović ima prednost i da ćemo se mi, Banović, Bajković i ja, boriti za drugu ili treću poziciju. Međutim, desilo se da je Dostanić smijenjen, a Ranđelović je u međuvremenu napustio pripreme jer je imao sve gotovo sa timom iz Izraela, mislim Makabijem. Pozdravili smo se svi, bilo je logično da postanem prvi golman, a došao je Zenga za trenera", pamti Stojković.

"Oduševio sam se, jer kada sam prešao u Zemun u prvim prijateljskim mečevima on je bio trener Steaue i bio sam sjajan u mečevima i zapamtio me je. Međutim, kao što bude - kada previše želiš, desi se tako da u prvoj utakmici u kojoj me je stavio na gol izgubimo 3-0 od neke prosječne ekipe. Bio sam kriv za sva tri gola, neopisivo je šta sam radio. Loš pas u noge, pa hoću da se vadim, pa drop-kik, ispadne mi, pa... Cirkus, bukvalno. Sjećam se da se okrenuo ka tadašnjem predsjedniku Piksiju i slegnuo ramenima 'Šta je ovo, šta se dešava?'. U međuvremenu kao za inat ni Ranđelović ne završi transfer u Makabi, vrati se na pripreme, a Zenga ga dočeka sa osmijehom i rekao 'On je moj prvi golman'. Zamisli kako je meni bilo u glavi?"

"Krenuo sam od nule, sa 200 odsto sam digao trening na 250 odsto. Ranđeloviću su se dešavale sitne povrede, što nije htio da prihvati jer je gledao mene kako treniram sa pocijepanom kopačkom, laktom, krvario sam par puta... I par puta je to komentarisao dok sam bio na klupi i non-stop je govorio moje prezime, pa sam pitao prevodioca što me pominje, a on mi kaže 'Ljut je što te nije stavio'".

"Svi mislili da mi je Zenga rekao nešto lijepo"

Uslijedio je meč protiv Brage, koji je bio Stojkovićeva ulaznica za najveću scenu. Poslije toga su svi i šire od Srbije znali ko je on.

"Tako iz meča u meč i došla je famozna Braga, odigrali 0:0 kući i svi su digli ruke pred revanš, mislili da će biti četiri, pet prema nula i dobio sam šansu da postanem pukovnik ili pokojnik. Na sreću, postao sam pukovnik. Purović je dao gol sa tri dodira, tri puta odskočila i preletjela golmana. Svi su mislili da mi je Zenga poslije toga rekao nešto lijepo, ali nije ništa, jer je bio golman i stavio se u poziciju golmana koji ima 20 i 21 godinu i kome se tako nešto desi. Da može da se promijeni ponašanje, da dignem nos. Bio je ekstremno strog tih godinu dana, svake nedjelje sve stroži, čak je i blefirao stvari da me razbudi i mislim da je pogodio i imao veliki uticaj na mene".

Osvojio je titulu sa Zvezdom, ostvario nezaboravnu pobjedu protiv Rome u kojoj je "skinuo" Antoniju Kasanu penal, pročitavši da će Italijan šutnuti "panenku", doživio jako bolan poraz u Strazburu...

"Piksi i ja u sukobu? Ma, ne..."

A, onda je za mnoge iznenađujuće otišao poslije samo sezone u Nant i to nakon što nije branio u finalu Kupa SCG protiv OFK Beograda u Humskoj. Na tračeve da je otišao zbog sukoba, Stojković odgovara oštrim demantijem.

"Ma, ne... Ja sa Piksijem nikad nisam imao sukob, čovjek me je u tom trenutku doveo iz Zemuna, nisam imao nikakav sukob. Zenga je vagao da li da stavi mene ili Ranđelovića, pa je na kraju odlučio da ispoštuje Ranđelovića, jer je i sam bio golman i zna kako je kada nekome daš da brani kup, da onda to moraš da ispoštuješ", dodao je Stojković, koji je za "A" tim Crvene zvezde odigrao sezonu, 2006/07.

