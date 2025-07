Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović otkrio je da će se crno-bijeli tokom sezone seliti iz Beograda i Srbije, kako bi i navijačima u okruženju omogućili da podrže tim.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan će dio prirpema za novu sezonu provesti u Australiji gdje će zaraditi novac odigravanjem prijateljskih utakmica, a ideja prvog čovjeka kluba Ostoje Mijailovića je da se crno-bijeli i tokom sezone sele iz Srbije. Ne samo kada je riječ o gostovanjima u regionalnom takmičenju ili Evroligi, Partizan će napuštati Srbiju i da bi bio domaćin pojedinim rivalima!

Pretpostavlja se da će Partizan iskoristiti zauzetost Beogradske arene u januaru kako bi nekoliko mečeva odigrao na parketima u okruženju, ali pred svojim navijačima koji nemaju često priliku da gledaju crno-bijele. Jedan grad je praktično "zicer" za održavanje takvih mečeva, ali neće biti iznenađenje ukoliko Partizan odluči da promeni nekoliko lokacija u januaru 2026. godine, tokom Evropskog prvenstva u vaterpolu.

Vidi opis Partizan će biti domaćin van Srbije: Ostoja Mijailović otkrio detalje projekta koji niko nije izveo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Takođe bih napomenuo da planiramo nekoliko projekata za sljedeću godinu, da neke domaće utakmice odigramo u drugim državama, odnosno gradovima, gdje ti gradovi nisu toliko košarkaški popularni, a mi smo na neki način vezani za njih. Eto, rekao sam jedan dio i to će biti zaista spektakl i za te gradove, i za Partizan, i za našu dijasporu, i za našu publiku", rekao je Mijailović za B92 i dodao: "Mi praktično sljedeće godine imamo četiri utakmice više, budući da je Evroliga proširena sa 18 na 20 klubova. Želimo da iskoristimo tu šansu, a samim tim u to vrijeme će Arena biti zauzeta zbog nekih aktivnosti koje su ranije rezervisane, da ne bismo igrali u Pioniru i gdje ne možemo primiti toliku publiku - iskoristićemo tu šansu, pa ćemo napraviti neki projekat koji još niko nije napravio."

Prije toga, crno-bijele očekuje veliki posao na drugom kraju svijeta, gdje će igrati turnire u Melburnu i Sidneju, a razmilja se o još nekim državama.

"Mi imamo vrhunski turnir u septembru u Melburnu, pa u Sidneju. Dakle, napravili smo, da kažem, zajednički projekat sa NBL-om, Nacionalnom ligom Australije, sa gospodinom Alarijem Kestelmanom i njegovom ekipom, kao i Nikolom Milojevićem. S partnerima smo napravili jedan zajednički turnir na kojem ćemo svi zajedno zaraditi novac i predstaviti Partizan na potpuno drugom kontinentu, odnosno drugom dijelu svijeta. Mi želimo da nastavimo taj projekat, razmatramo kinesko i američko tržište za sezonu 2027/2028", rekao je Ostoja Mijailović

Gdje bi Partizan mogao da igra van Beograda?

Pošto se Partizanu ukazala šansa da napusti Beograd i nekoliko mečeva odigra u regionu, svi navijači su se zainteresovali za destinacije koje bi mogle da ugoste crno-bijele. Kao prva opcija pominje se glavni grad Austrije, jer u Beču živi veliki broj Srba koji nemaju često priliku da gledaju košarkaške utakmice na najvišem nivou.

Izvor: MN PRESS

Naravno, opcija bi mogli da budu pojedini gradovi u Švajcarskoj i Njemačkoj, gdje je jaka srpska dijaspora, koja Partizan redovno prati na gostovanjima. Možda bi opcije mogli da budu Sofija, Bukurešt ili Budimpešta, jer ni ti gradovi nemaju košarkaške klubove koji se takmiče na visokom nivou, pa bi Partizan donio spektakl kakav se ne viđa često.

Kada Partizan neće moći u Beogradsku arenu?

Kao što je Ostoja Mijailović i najavio, Partizan će morati da se seli i to će trajati više od mjesec dana! Razlog za to je Evropsko prvenstvo u vaterpolu koje će se u Beogradskoj areni igrati tokom januara, ali će sama hala biti zauzeta od 26. decembra 2025. do 1. februara 2026. godine. Pošto crno-bijeli smatraju da hala "Aleksandar Nikolić" nije dovoljno dobra opcija, imaće priliku da tokom više od mjesec dana organizuju mečeve u inostranstvu.

Izvor: MN PRESS

U tom dijelu sezone crno-bijeli će imati veoma važne mečeve i u Evroligi i u ABA ligi. Primjera radi, u Evroligi se prethodne sezone čak sedam kola odigralo u tom periodu. Partizan je od 26. decembra do 1. februara dočekao Fenerbahče, Makabi, Pariz i Crvenu zvezdu, a gostovao Panatinaikosu, Asvelu i Olimpiji.