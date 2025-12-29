Osim nove Uprave, Željo dobio i novog trenera: Nekadašnji strateg Crvene zvezde preuzeo klub sa "Grbavice"

Sarajevski Željezničar zvanično je imenovao novog šefa stručnog štaba.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Slaviša Stojanović novi šef je stručnog štaba sarajevskog Željezničara.

Kako je ranije i najavljeno, novoimenovani Upravni odbor FK Željezničar večeras je održao svoju prvu sjednicu, na kojoj je donesena odluka o imenovanju Slaviše Stojanovića za novog šefa stručnog štaba Kluba, saopšteno je sa "Grbavice".

Stojanović je 56-godišnji trener sa izuzetno bogatim i međunarodnim iskustvom. Tokom dosadašnje karijere predvodio je Domžale, Celje, Koper, Crvenu zvezdu, Lirs, Jatai, Rigu, Levski iz Sofije, kao i reprezentacije Slovenije i Letonije. Najveće klupske uspjehe ostvario je sa Domžalama, s kojima je dva puta osvajao titulu prvaka Slovenije, dok je sa Crvenom zvezdom stigao do naslova prvaka Srbije.

Novi šef stručnog štaba FK Željezničar biće zvanično predstavljen javnosti na konferenciji za medije.

Podsjetimo, Stojanović je na ovoj poziciji zamijenio Admira Adžema, koji je podnio ostavku nakon ubjedljivog poraza u gradskom derbiju od Sarajeva (0:4). U međuvremenu je ekipu vodio pomoćni trener Admir Derviši.