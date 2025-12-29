logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Osim nove Uprave, Željo dobio i novog trenera: Nekadašnji strateg Crvene zvezde preuzeo klub sa "Grbavice"

Osim nove Uprave, Željo dobio i novog trenera: Nekadašnji strateg Crvene zvezde preuzeo klub sa "Grbavice"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Sarajevski Željezničar zvanično je imenovao novog šefa stručnog štaba.

Slaviša Stojanović Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Slaviša Stojanović novi šef je stručnog štaba sarajevskog Željezničara.

Kako je ranije i najavljeno, novoimenovani Upravni odbor FK Željezničar večeras je održao svoju prvu sjednicu, na kojoj je donesena odluka o imenovanju Slaviše Stojanovića za novog šefa stručnog štaba Kluba, saopšteno je sa "Grbavice".

Stojanović je 56-godišnji trener sa izuzetno bogatim i međunarodnim iskustvom. Tokom dosadašnje karijere predvodio je Domžale, Celje, Koper, Crvenu zvezdu, Lirs, Jatai, Rigu, Levski iz Sofije, kao i reprezentacije Slovenije i Letonije. Najveće klupske uspjehe ostvario je sa Domžalama, s kojima je dva puta osvajao titulu prvaka Slovenije, dok je sa Crvenom zvezdom stigao do naslova prvaka Srbije.

Novi šef stručnog štaba FK Željezničar biće zvanično predstavljen javnosti na konferenciji za medije.

Podsjetimo, Stojanović je na ovoj poziciji zamijenio Admira Adžema, koji je podnio ostavku nakon ubjedljivog poraza u gradskom derbiju od Sarajeva (0:4). U međuvremenu je ekipu vodio pomoćni trener Admir Derviši.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar Slaviša Stojanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC