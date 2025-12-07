Admir Adžem više nije trener Željezničara! Podnio ostavku nakon debakla u derbiju

Admir Adžem podnio je ostavku, koju je Uprava kluba prihvatila.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Admir Adžem više nije trener Željezničara. On je tako svoj treći mandat na klupi tima sa Grbavice okončao porazom u gradskom derbiju od Sarajeva s ubjedljivih 4:0.

Kako piše Klix, Adžemovu ostavku je Uprava kluba s Grbavice i prihvatila tokom večerašnjeg hitnog sastanka.

Podsjećamo, Željezničar je u nizu od čak šest susreta bez pobjede u domaćem prvenstvu, a u tom crnom nizu "plavi" su izgubili čak četiri utakmice.

Inače, Adžem je Željezničar vodio na 22 utakmice 2014. godine, potom na 40 duela od ljeta 2017. do ljeta 2018. godine, a svoj treći mandat na klupi "plavih" je počeo ovog ljeta.

U 20 utakmica u svim takmičenjima ostvario je skor od 7 pobjeda, 6 remija i 7 poraza uz gol-razliku 23:24.