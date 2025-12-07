logo
Sarajevo pregazilo Želju na Koševu! Gulijašvili namjestio tri gola, Ljajić poslao projektil za TV špice!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Sarajevo sa ubjedljivih 4:0 slavilo u derbiju protiv Željezničara.

Sarajevo Željezničar derbi Premijer liga BIH Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva pobjednici su vječitog sarajevskog derbija odigranog u nedjelju popodne na Koševu.

Ekipa Maria Cvitanovića u potpunosti je nadigrala najvećeg rivala i zasluženo stigla do ubjedljivog trijumfa 4:0 kojim je agonija Željezničara nastavljena. Plavi sa Grbavice upisali su četvrti poraz u posljednjih pet mečeva i tako još jednom razočarali svoje navijače koji doduše nisu bili prisutni u nedjelju na stadionu Koševu.

Žaljezničar nije imao šanse protiv raspoloženog bordo tima kojim je komandovao kapiten i trostruki asistent na ovom meču, Georgi Gulijašvili, a Adem Ljajić golčinom u sudijskoj nadoknadi pobrinuo se za lijepe kadrove na TV špicama.

SARAJEVO - ŽELJEZNIČAR 4:0 (3:0)
/Elezi 14, Oliveira 42, Ljajić 45+10, Mlinarić 86/

Prvo poluvrijeme apsolutno je pripalo Sarajevu i meč je riješen upravo u prvih 45 minuta.

Mnogo bolje ušli su u ovaj meč fudbaleri u bordo dresovima i imaju potpuno zasluženu prednost nad Željezničarom koji je imao samo jednu šansu u prvih 45 minuta.

U sedmom minutu u šansi se našao Ljajić, njegov šut je izblokiran, ali je lopta išla pod prečku i golman Željezničara morao je da ju izbije u korner. Nakon udarca iz ugla Mujkić je šutirao glavom, međutim, odlazi to pored gola.

Sarajevo je do vođstva stiglo u 14. minutu. Ljajić je brzo izveo korner, a Gulijašvili ubacio u peterac za Elezija koji pogađa glavom.

Četiri minute kasnije Željezničar je imao najbolju i praktično jedinu priliku. Poslije nesporazuma Banića i Bralića u prilici se našao Jaganjac, na kraju golman Sarajeva nogom brani njegov udarac.

Muftić je u 27. minutu sa dvije sjajne intervencije u nekoliko sekundi spasio svoij gol odbranivši prvo udarac Elezija nakon ubacivanja Ljajića, a potom je odbranio i kada je Ignatkov odbijenu loptu uputio ka mreži.

Tri minute prije odlaska na odmor Sarajevo je udvostručilo prednost. Renan Oliveira šutirao sa 20 metara i pogodio Gulijašvilija, ali mu se lopta ponovo odbila i pospremio ju je u praznu mrežu.

Do kraja smo vidjeli mnogo nervoze, pa i crveni karton. Prvo su se strasti uzburkale na samom terenu gdje je došlo do koškanja igrača, a onda smo slične scene vidjeli i pored terena, pa je Peljto isključio službenog predstavnika Željezničara Harisa Alihodžića.

Kada se očekivao kraj Adem Ljajić je izveo majstoriju za velikih 3:0. Nekadašnji fudbaler Partizana sjajno je izveo slobodan udarac sa 20-25 metara i pogodio „rašlje“ za više nego ubjedljivu prednost „bordo ekipe“ pred odlazak na odmor.

Pokušao je Adžem nešto da promijeni nakon pauze pa su Boljević, Lagumdžija i Odinaka zamijenili su Ulada, Pejića i Trupea, međutim, nije to donijelo rezultat. Njegova ekipa nije uspjela da uspostavi kontrolu i ugrozi gol rivala.

Tek 15 minuta prije kraja Željezničar je konačno uspio da napravi ozbiljnu priliku i zaprijeti rivalu. Vini Pešoo je probio po desnoj strani i vratio povratnu za Boljevića koji šutira direktno u Banića.

Ipak Sarajevo je bilo bliže četvrtom golu, nego Željezničar prvom. Gulijašvili je samo tri minute poslije prilike Boljevića imao odličan prodor po lijevoj strani, zatim je ušao u sredinu i namjestio se, da bi njegov šut u posljednjem trenutku bio izblokiran.

Nije Željezničar imao ni sreće. Poslije dobre akcije po desnoj strani Cvetanoski je šutirao sa nekih 12-13 metara, praktično pored već savladanog Banića, ali mu se ispriječio njegov saigrač, lopta je pogodila Lagumdžiju i propala je odlična prilika da se bar ublaži poraz.
Debakl Željezničara na Koševu ovjerio je Mlinarić. Rezervista Sarajeva odigrao je dobru akciju sa Gulijašvilijem, a onda pogodio suprotni ugao Muftićevog gola za konačnih 4:0.



Tagovi

FK Sarajevo FK Željezničar fudbal Premijer liga BiH sarajevski derbi

