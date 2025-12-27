logo
Sara Ćirković jača od panamske “La Bombe”

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor SRNA
0

Srpska reprezentativka i članica Bokserskog kluba Obilić iz Zvornika Sara Ćirković u subotu uveče je u Zvorniku poslije šest rundi pobijedila Sajdu Mosker iz Paname.

sara ćirković Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Sajda Mosker nosi nadimak La Bomba zbog svojih razornih udaraca i ima latinoameričku titulu.

Meč je održan u u zvorničkom Sportsko-rekreativnom centru pred oko 3.000 gledalaca.

Ćirkovićeva, koja boksuje u kategoriji do 53,5 kilograma, do sada ima dvije pobjede u dva profesionalna meča.

Ćirkovićeva je u dva dosadašnja porefesionalna meča krajem aprila u Banjaluci pobijedila Francuskinju Roman Mule, dok je početkom oktobra u Minhenu bila bolja od Venecuelanke Leirin Flores.

Večerašnji meč je održan u organizaciji "Balkan boksinga" pod nazivom "Kraljice ringa".

Bokserski parovi: Bošković – Raković, Šadrina – Karizmanova i Kulahova – Kutsenko boksovali su revijalno prije meča Ćirkovićeve i Moskere.

(Srna)

Tagovi

Boks Sara Ćirković

