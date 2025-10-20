Promovisana poštanska marka sa likom Sare Ćirković

Bokserka dobila poštansku marku sa svojim likom.

Izvor: Promo/Pošte Srpske

U prostorijama Bokserskog kluba „Obilić“ u Zvorniku, danas je svečano promovisano vanredno prigodno izdanje poštanske marke „Mladi sportisti“, sa likom višestruke šampionke ženskog boksa i reprezentativke Republike Srpske i Srbije — Sare Ćirković.

Ovo izdanje, nominalne vrijednosti 1,20 KM, štampano je u tiražu od 8.000 primjeraka.Obraćajući se prisutnima, Sara Ćirković zahvalila je svima koji su doprinijeli da do ove promocije dođe.

„Ovo je za mene velika čast i veliko priznanje. Hvala Poštama Srpske, direktoru Radoviću, treneru, porodici i svima koji su vjerovali u mene. Ova marka mi je dodatna motivacija da nastavim da se borim i napredujem. Nadam se da će ovaj trenutak inspirisati i druge mlade ljude da vjeruju u sebe i istraju na svom putu.“