logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Promovisana poštanska marka sa likom Sare Ćirković

Promovisana poštanska marka sa likom Sare Ćirković

Autor Haris Krhalić
0

Bokserka dobila poštansku marku sa svojim likom.

sara ćirković markica Izvor: Promo/Pošte Srpske

U prostorijama Bokserskog kluba „Obilić“ u Zvorniku, danas je svečano promovisano vanredno prigodno izdanje poštanske marke „Mladi sportisti“, sa likom višestruke šampionke ženskog boksa i reprezentativke Republike Srpske i Srbije — Sare Ćirković.

Ovo izdanje, nominalne vrijednosti 1,20 KM, štampano je u tiražu od 8.000 primjeraka.Obraćajući se prisutnima, Sara Ćirković zahvalila je svima koji su doprinijeli da do ove promocije dođe.

„Ovo je za mene velika čast i veliko priznanje. Hvala Poštama Srpske, direktoru Radoviću, treneru, porodici i svima koji su vjerovali u mene. Ova marka mi je dodatna motivacija da nastavim da se borim i napredujem. Nadam se da će ovaj trenutak inspirisati i druge mlade ljude da vjeruju u sebe i istraju na svom putu.“

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks Sara Ćirković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC