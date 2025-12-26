Crnogorci vode 6 Vujovića na Evropsko prvenstvo!?

Selektor Crne Gore Didije Dinar odredio da šestorica Vujovića idu na Evropsko prvenstvo, pa će nacionalni tim zavisiti od igara Save, Miloša, Filipa, Luke, Stefana i Branka.

Rukometna reprezentacija Crne Gore priprema se za Evropsko prvenstvo koje se od 15. januara do 1. februara igra u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Selektor crnogorske reprezentacije Didije Dinar odredio je konačan spisak igrača na koje računa za kontinentalni šampionat, a zanimljivo je da se među putnicima nalazi čak šest igrača sa istim prezimenom!

Praktično, uspjeh Crne Gore na Evropskom prvenstvu zavisi od toga u koliko će dobroj formi biti reprezentativci koji se prezivaju Vujović, jer oni čine veoma znajačan dio tima. I to na skoro svim pozicijama, pa je praktično nezamislivo da gledamo tim Crne Gore, a da istovremeno ne bude nekoliko igrača koji se isto prezivaju.

Sastav Crne Gore za Evropsko prvenstvo u rukometu:

golmani - Haris Suljević, Savo Vujović

krila - Miloš Vujović, Aleksandar Bakić, Filip Vujović, Mirko Radović, Luka Radović

pivoti - Miodrag Ćorsović, Luka Vujović, Admir Pelidija, Mihailo Šćekić

bekovi - Radojica Čepić, Miloš Božović, Stefan Vujović, Milorad Bakić, Vuko Borozan, Arsenije Dragašević, Vasilije Kaluđerović, Branko Vujović, Stefan Čavor, Risto Vujačić

rezerve - Darko Đurković, Vladan Lončar, Vojislav Lukić

To znači da je Crnoj Gori potreban još samo jedan rukometaš koji se preziva Vujović kako bi formirala čitavu ekipu! Savo Vujović bi bio na golu, mjesto pivota pokrivao bi Luka Vujović, Branko i Stefan bi pokrivali pozicije desnog i srednjeg beka. "Problem" za Crnu Goru je što Miloš i Filip Vujović igraju na mjestu lijevog krila, što znači da bi desni bok ostao prazan.

Crna Gora se takmiči u grupi D, a protivnici će joj biti Slovenija, Farska Ostrva i Švajcarska. Podsjećamo, Srbija će se na Evropskom prvenstvu početkom 2026. godine takmičiti u grupi A i imaće izuzetno težak zadatak jer su joj rivali Njemačka, Španija i Austrija.

