Marko Grgić bi trebalo da bude jedan od ključnih igrača Njemačke na predstojećem Evropskom prvenstvu na kojem će se "panceri" sastati sa Srbijom.
Kompletira se grupa Srbije na Evropskom prvenstvu, nakon Austrije svoj spisak je izbacila i Njemačka. Na spisku Austrije nalazi se Srbin Nemanja Beloš, a na spisku Njemačke je jedno od najvećih imena Hrvat Marko Grgić.
Alfred Gislason je izabrao 18 rukometaša za takmičenje u Herningu, a od bitnih igrača koji nisu na spisku ističu se Tim Frajhofer, Tim Kastening... Pored Marka Grgića glavni aduti tima biće jedan od najboljih golmana svijeta Andreas Volf, kao i Julijan Kester na lijevom beku, Juri Knor na srednjem, Renars Uščins na desnom i Johanes Gola na crti.
Nijemci su u "grupi smrti" sa Španijom, Austrijom i Srbijom, a Grgić će protiv "orlova" igrati 17. januara. Srbija prvi meč igra sa Španijom 15. u 18:00, zatim sa Nijemcima nastupa 17. od 20:30 a posljednji meč je protiv Austrije od 18 časova 19. januara.
Ko je Marko Grgić?
Marko Grgić se probio kada je u timu Ajzenaha postao najbolji strijelac Bundeslige, a onda je u velikom transferu prešao u Flensburg. Sada se očekuje da bude prva napadačka opcija Njemačke. Njegov otac Danijel nastupao je za selekciju Hrvatske, a uprkos tome Marku nije padalo na pamet da igra za Hrvate.
Danijel Grgić je iz Travnika, a i Markova majka Ina je takođe rukometašica. Ipak on je rođen i odrastao u Njemačkoj i ne govori uopšte jezik svog oca.
"Ne sjećam se da su se raspitivali u Hrvatskoj za mene. I prije sam rekao da sam oduvijek želio da igram samo za Njemačku. Ne govorim ni hrvatski jezik, odrastao sam u Njemačkoj i osjećam da ovdje pripadam. Bila je to jednostavna odluka", rekao je Grgić novinarima, očigledno na njemačkom jeziku i time je prekinuo sve dileme.
Kojih 18 rukometaša igra za Njemačku?
Njemačka uzdanica protiv Srbije je Hrvat iz Travnika
- GOLMANI: Andreas Volf (Kil) i David Špet (Rajn Nekar Leven)
- LIJEVA KRILA: Rune Damke (Kil) i Lukas Mertens (Magdeburg)
- DESNA KRILA: Matis Heceler (Gumersbah) i Lukas Cerbe (Kil)
- LIJEVI BEKOVI: Marko Grgić (Flensburg), Tom Kisler (Gumersbah), Julijan Kester (Gumersbah), Mates Langhof (Fihse Berlin) i Miro Šlurof (Gumersbah)
- SREDNJI BEKOVI: Juri Knor (Olborg) i Nils Lihtlajn (Fihse Berlin)
- DESNI BEKOVI: Renars Uščins (Hanover) i Franc Semper (Lajpcig)
- PIVOTMENI: Johanes Gola (Flensburg), Justus Fišer (Hanover) i Janik Kolbaher (Rajn Nekar Leven)
(MONDO)
BONUS VIDEO: