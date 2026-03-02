Milan Rodić poslije dva gola Partizanu: "OFK Beograd je trenutno bolji tim"

Iskusni fudbaler Milan Rodić, koji je s dva gola srušio Partizan, kaže da je njegov novi klub OFK Beograd trenutno bolji od crno-bijelih.
Milan Rodić vratio se u srpski fudbal i obukao dres OFK Beograda, kluba u kome je počeo karijeru, a sa dva gola donio je timu s "Karaburme" veliku pobjedu protiv Partizana u Humskoj (2:1). Rodić je pogađao na isteku prvog i drugog poluvremena, pa tako poručuje da nije još za penziju.
"Moje vrijeme prošlo? Pa ne znam, meni se čini da nije", rekao je Rodić za "Žurnal" i dodao: "Mnogo mi znače golovi koje sam postigao u Humskoj, polako hvatam zalet, nisam ni odradio kompletne pripreme, čini mi se da još nisam potpuno spreman."
Rodić je inače pobjedu posvetio Crvenoj zvezdi, čiji je najtrofejniji fudbaler u istoriji. Zvezda je zbog njegovih golova uspjela da pobjegne Partizanu na čak sedam bodova razlike, a sada Rodić i sa OFK Beogradom sanja pomjeranje na tabeli i učešće u Evropi naredne sezone.
"Mislim da smo u ovom trenutku mi bolji tim od Partizana, to smo i dokazali. Od starta smo igrali u novoj formaciji, pa nam je trebalo vremena da se namjestimo na terenu. Možda nismo počeli najsjajnije, ali već poslije pola sata igre sve je došlo na svoje, naročito taktika koju je zamislio trener Jovan Damjanović. Hajde da ne zvučim pretenciozno, fino smo odigrali u Humskoj", rekao je Rodić.
Prema njegovim riječima, nije još stopostotno spreman da odgovori defanzivnim zadacima, dok je u napadu "podesio sprave", pa je tako OFK Beograd slavio u Humskoj poslije pune dvije decenije. Ne želi Rodić lovorike za sebe, ističe novog trenera.
"Svaka čast svima, ali moram da pomenem Jovana Damjanovića. Odličan je trener i veliki čovjek, mnogo mi prija rad sa njim. Riječ je o velikom gospodinu koji će tek da niže pobjede sa OFK Beogradom", naglasio je iskusni fudbaler koji je tek nekoliko godina mlađi od Damjanovića.