Milan Rodić poslije dva gola Partizanu: "OFK Beograd je trenutno bolji tim"

Iskusni fudbaler Milan Rodić, koji je s dva gola srušio Partizan, kaže da je njegov novi klub OFK Beograd trenutno bolji od crno-bijelih.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Milan Rodić vratio se u srpski fudbal i obukao dres OFK Beograda, kluba u kome je počeo karijeru, a sa dva gola donio je timu s "Karaburme" veliku pobjedu protiv Partizana u Humskoj (2:1). Rodić je pogađao na isteku prvog i drugog poluvremena, pa tako poručuje da nije još za penziju.

"Moje vrijeme prošlo? Pa ne znam, me­ni se či­ni da ni­je", rekao je Rodić za "Žurnal" i dodao: "Mno­go mi zna­če go­lo­vi ko­je sam po­sti­gao u Hum­skoj, po­la­ko hva­tam za­let, ni­sam ni od­ra­dio kom­plet­ne pri­pre­me, či­ni mi se da još ni­sam pot­pu­no spre­man."

Rodić je inače pobjedu posvetio Crvenoj zvezdi, čiji je najtrofejniji fudbaler u istoriji. Zvezda je zbog njegovih golova uspjela da pobjegne Partizanu na čak sedam bodova razlike, a sada Rodić i sa OFK Beogradom sanja pomjeranje na tabeli i učešće u Evropi naredne sezone.

"Mi­slim da smo u ovom tre­nut­ku mi bo­lji tim od Par­ti­za­na, to smo i do­ka­za­li. Od star­ta smo igra­li u no­voj for­ma­ci­ji, pa nam je tre­ba­lo vre­me­na da se na­mje­sti­mo na te­re­nu. Mo­žda ni­smo po­če­li naj­sjaj­ni­je, ali već po­slije po­la sa­ta igre sve je do­šlo na svoje, na­ro­či­to tak­ti­ka ko­ju je za­mi­slio tre­ner Jo­van Da­mja­no­vić. Haj­de da ne zvu­čim pre­ten­ci­o­zno, fi­no smo od­i­gra­li u Hum­skoj", rekao je Rodić.

Prema njegovim riječima, nije još stopostotno spreman da odgovori defanzivnim zadacima, dok je u napadu "podesio sprave", pa je tako OFK Beograd slavio u Humskoj poslije pune dvije decenije. Ne želi Rodić lovorike za sebe, ističe novog trenera.

"Sva­ka čast svi­ma, ali mo­ram da po­me­nem Jo­va­na Da­mja­no­vi­ća. Od­li­čan je tre­ner i ve­li­ki čo­vjek, mno­go mi pri­ja rad sa njim. Riječ je o ve­li­kom go­spo­di­nu ko­ji će tek da ni­že po­bje­de sa OFK Be­o­gra­dom", naglasio je iskusni fudbaler koji je tek nekoliko godina mlađi od Damjanovića.