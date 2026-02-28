Partizan izgubio sa novim trenerom: Bivši igrač Crvene zvezde šokirao Humsku

OFK Beograd je šokirao Partizan u Humskoj, Milan Rodić dao je dva gola crno-bijelima.
Partizan je izgubio od OFK Beograd u Superligi Srbije - 2:1. Oba gola u Humskoj postigao je bivši igrač Crvene zvezde Milan Rodić.
Ovaj rezultat ujedno najviše odgovara ekipi Dejana Stankovića koja u nedjelju igra protiv Radničkog u Kragujevcu i ima priliku da se "odlijepi" na vrhu tabele. Kiks na debiju novog trenera Damira Čakara.
Partizan je bolje počeo meč, Demba Sek bio je nezaustalvjiv i upravo je on u 20. minutu bio asistent, a Andrej Kostić strijelac. Poslije tog gola ritam meča je opao, a crno-bijeli kao da su samo čekali poluvrijeme. To im se obilo o glavu u 44. minutu kada je Rodić sa oko 18 metara pogodio malu mrežu i prelijepim golom izjendačio. Tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme.
Na startu drugog dijela saopšteno je da VAR ponovo radi, pošto je bio u kvaru u prvom dijelu. Čakar je u 46. minutu uveo Gajasa Zahida koji je bio suspendovan kod bivšeg trenera Nenada Stojakovića. Pozdravljen je aplauzima.
U drugom poluvremenu šansi skoro da nije bilo. Jalovi napadi sa obje strane, ništa pretjerano opasno, sve do posljednjih desetak minuta kada je Partizan krenuo svim silama u napad i prijetio, pokušavao da stigne opet do prednosti. Nije uspio da postigne gol, a onda je stigla kazna u 94. minutu.
U dubokoj sudijskoj nadoknadi je Rodić dao novi gol. Sudija Milan Ilić je dobio signal na svom satu da je lopta prešla cijelim obimom gol-liniju i pokazao na centar.
