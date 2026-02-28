Dejan Stanković pred nastavak Superlige Srbije pomenuo Lil: "Ništa ne bih mijenjao, lako je biti general sad"

Dejan Stanković je pred meč sa Radničkim iz Kragujevca pričao o revanšu sa Lilom i ispadanju iz Lige Evrope

Poslije ispadanja iz Lige Evrope i poraza od Lila na "Marakani", fudbaleri Crvene zvezde moraju da se okrenu Superligi Srbije. U 25. kolu gostovaće ekipi Radničkog u Kragujevcu (nedjelja od 17 časova), a svoja očekivanja pred meč iznio je Dejan Stanković.

"Da li bih sada nešto promijenio za revanš sa Lilom? Ne. Kada prođe utakmica, poslije bitke svi su generali. Treba donijeti odluke prije utakmice i vjerovati taktici, kao što smo mi vjerovali u prvom meču sa Lilom, vječitom derbiju i revanšu sa Lilom. Bila je egal utakmica, otišla je nažalost na drugu stranu. Ali, treba da idemo dalje uzdignute glave. Ono što smo pokazali u Lilu, derbiju i revanšu govori da smo u dobrom dijelu utakmice igrali protiv mnogo kvalitetne ekipe koja ima dobre igrače na svim pozicijama. Ponosan sam na momke. Trebalo je možda da idemo na penale, to bi bilo najpoštenije", počeo je Stanković.

Vratio se potom na prvu utakmicu u Francuskoj koju je Zvezda dobila sa 1:0, a po šansama je morala da postigne još neki gol.

"Mislim da smo perfekciju iz prvog meča morali da naplatimo i da se sa još nekim golom vraitmo za Beograd, ali Bože moj. Pokazali smo da možemo, da momci vjeruju u to što radimo. Još nije prošlo ni dva mjeseca zajedničkog rada, a ja se osjećam kao da radimo dvije godine. Ništa ne bih mijenjao. Sitnice su odlučile i gledaćemo da budemo bolji kako bi te sitnice u narednim mečevima bile na našoj strani."

Ističe da motivacija poslije eliminacije nije upitna.

"Lijepo je naći motivaciju, to je naša odgovornost. Mi smo u velikom klubu, najvećem u našoj državi. Nema tu šta da se priča kako naći motiv. Sa motivom se budiš i ležeš, kao i sa odgovornošću, jer znaš čiji dres nosiš i za šta se boriš. Neće biti problema. Momci su dobro, nikog nisam čuo da je rekao da je umoran i da ne može da igra. Na meni je kako da iskalkulišem, rotiram, a da ne izgubimo kvalitet, sigurnost i organizaciju. Vjerovatno će biti nekih promjena. Bitno je da se oporavimo i mentalno, vidim da su umorni, kako i ne bi bili. Iskalkulisaćemo i vidjeti ko može da izdrži veći dio meča u Kragujevcu.

Šta očekuje od Radničkog?

Pričao je Stanković i o stilu igre Radničkog i trenera Božidara Bandovića.

"Sa Bandovićem dosta rotiraju, hoće da iznenade formacijom i startnom postavom. Hibridni su i mogu da se adaptiraju na bilo koji sistem. Rade dobro, imaju pobjedu, poraz i dva remija. Bilo bi teško gostovanje i da nije bilo meča sa Lilom. Svaki igrač dobiće analizu svog protivnika, a ja analiziram cijelu ekipu i gleda odakle prijeti opasnost. Znam Bandovića, dobar posao radi, iskusan je, dugo je u ovim vodama i dobro poznaje našu ligu i zna kako da igra sa svakim. Ne vjerujem da su to neki loši rezultati, sve vrijeme su bili u igri i te dvije neriješene utakmice mogle su da odu na njihovu stranu. Očekujem težak meč protiv spremne ekipe."

Neće imati mnogo vremena za odmor, pošto već 5. marta gostuju Novom Pazaru u Kupu Srbije.

"Imam osjećaj da je februar najduži mjesec i za igrače i za mene, a još nije gotovo. Moraćemo da rasporedimo snage. Radimo na tome da budemo kompetitivni i u nedjelju i u četvrtak, jer će i ta utakmica da bude zahtjevna u svakom smislu te riječi", zaključio je Stanković.

