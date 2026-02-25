"Zvezda nije favorit, treba nam i 13. igrač": Ovako je Dejan Stanković najavio Lil

Dejan Stanković je najavio utakmicu protiv Lila u Ligi Evrope.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" igra revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila, a tim povodom medijima se obratio trener Dejan Stanković i iznio utiske i očekivanja pred drugu utakmicu s Lilom, nakon pobjede Zvezde u Francuskoj 1:0.

Najvažnije pitanje za Crvenu zvezdu je da li će biti spreman Mirko Ivanić koji je propustio prethodni meč sa Lilom, kao i "vječiti" derbi koji je tim Dejana Stankovića dobio 3:0.

Crvena zvezda ima priliku da se probije među 16 najboljih timova u Ligi Evrope, a ukoliko to uspije da uradi protiv Lila u četvrtak uveče, već na žrijebu u petak saznaće narednog rivala. Zbog novog formata takmičenja i žrijebanja, to mogu da budu samo dva tima - Olimpik Lion ili Aston Vila, prvoplasirani i drugoplasirani tim u ligaškom dijelu takmičenja.

Dejan Stanković osvrnuo se prije svega na svog prethodnika na klupi crveno-bijelih.

"Znate moje mišljenje o Vladanu Milojeviću, velikom čovjeku, Zvezdašu, velikom profesionalcu. Ne pada mi na pamet da se upoređujem. Kada se priča o Vladanu Milojeviću treba da se ustane. Ja ne puštam rakete u svemir, pa da se kaže 'VAU'. To je i Alegri rekao. Dođite da gledate treninge, nisu rakete. Treba da mi igrači vjeruju, da napravimo tim. Osim toga je džaba sve", rekao je Dejan Stanković i dodao: "Vladan je donio toliko bodova da mi je omogućio da se spremim za te dvije utakmice, kad smo 99 odsto prošli. Dobio sam servirane utakmice da podignem formu. Vladan Milojević mi je dao luksuz, zahvalan sam na tome. Sad je nokaut sistem, u Lilu je bilo i više nego dobro, ali da nisam imao momke koji vjeruju dobio bih 100.000 pitanja više nego što sam dobio. Zasluge idu igračima. Na nekim utakmicama u jačim ligama se igrači ne okreću treneru. Mene moji prate i slušaju. Ja im vraćam poštenim odnosom. Ništa mi još nismo uradili. Da smo zakoračili... Pobjede su penicilin, one donose mir u svlačionicu. Mada ja ne volim da guram pod tepih. Proširili smo roster, vjerujem u svakog, bilo bi teško".

O Lilu

"Meni ne bi bilo iznenađenje da budu mnogo direktniji i dosta ofanzivniji. Kad napravimo xG 0.08 na svom terenu, to je sigurno šok. Oni imaju strašno dobru ekipu. Mi svo odgovorili snagom, trčanjem, vjerom. Nismo išli na ekskurziju. Očekujem ih direktnije. Nama treba stadion koji ima strpljenja. Griješićemo, griješiće i oni. Branićemo se, braniće se i oni. Hoću tada podršku i 12. i 13. igrača. Moraće da trpimo, ali ćemo biti kompaktni. Još jače, jer mi igramo na prolaz. Već znam sve o Zvezdi, nemam šta da očekujem od nas", rekao je Stanković.

On je potvrdio da ipak neće biti Mirka Ivanića.

"Sigurno ćete znati kada Mirko bude počeo da trenira sa ekipom. On je još van stroja. Imam 21 igrača, svi sem Ivanića su tu", rekao je Stanković i dodao: "Ako hoćemo da budemo tu... Klub je uradio sve u 10-12 godina da igramo u ritmu nedjelja-četvrtak. Ja bih volio da tako bude cijele godine. Za to radimo, tako se živi. Ova uprava je dovela Crvenu zvezdu tu. Kako ćemo? Lijepo. Zajedno, svi zajedno. Proširili smo roster, na meni je da nađem te formule. Svako mora da se osjeća važnim, standardnim".

Postoji mogućnost i da se u Beogradu igraju i produžeci...

"Ne pratim ja te podatke. Radim ono što vidim ispred sebe. Analiza moje ekipe, analiza protivničke. Statistike su tu... Vidjeli ste i juče da ima svakakvih situacija u Evropi. Može da bude teško, može da bude nemoguće, ali ne gledam statistike", rekao je Stanković i dodao: "Razmišljamo i o produžecima i o penalima. Možda bude i više od 180 minuta. Ne govorim to radi izgovora, znam protiv koga igramo. Treba euforija, da se vjeruje, pozitiva olakšava, ali treba i realnosti".

"Mi smo mislili da će Žiru početi tamo, pa smo se adaptirali. Očekujem ih dosta direktno. Ubijeđen sam da će mijenjati formaciju, način ulaska u igru, način završnice, branjenje... Vjerovatno će dosta toga probati da promijene. Za mene moja ekipa nije bila iznenađenje. Za vas jeste, dobio bih 105 pitanja da je bio drugačiji rezultat. Ubijeđen sam da će Žiru igrati. To mijenja neke stvari kod njih. On dosta dobro kontroliše. Drugačije je kad počne, drugačije je kad uđe sa klupe. Očekujemo direktnijeg i konkretnijeg Žirua", rekao je Stanković.

Da li je Zvezda favorit?

"Ne mislim da je Zvezda favorit, ne mislim da nemamo šanse. Realan sam. Vidjeli ste kako smo bili kotirani pred prvu utakmicu. Sa našim stadionom, tu smo negdje. Egal. Mora se biti fokusiran. Male stvari će napraviti veliku razliku. Fokus, uz Marakanu, mora da nam bude saveznik. Biće trenutaka kad ne bude išlo dobro", rekao je Dejan Stanković.

Ko će biti u špicu Crvene zvezde, Marko Arnautović ili Džej Enem?

"To je bila više moja šala nego kritika za Arnautovića. Opet je on po prirodi krilni napadač, desetka... Nije on špic. Nema tu nekih problema, nismo pričali o svemu tome. Nemam dilemu o tome ko će igrati protiv Lila", rekao je Stanković.

Novinarima se na konferenciji obratio i defanzivac Crvene zvezde Strahinja Eraković.

"Očekujem agresivniji Lil, nas nije iznenadilo kako su igrali u prvom meču. Očekujem da im pariramo, da namjestimo utakmicu kako mi želimo da izgleda. Ako im dozvolimo, možemo da upadnemo u probleme", rekao je Eraković i dodao: "U nekim situacijama sam se pravio pametan i moglo je skupo da nas košta. Nije trebalo dečačke groznice koje sam proživio da ponavljam, nadam se da neću više nikad. Pričao sam sa starijim ljudima, ne treba me isticati ni kada igram dobro, ni kada igram loše".

Meč Crvene zvezde i Lila igraće se u četvrtak (18.45) u Beogradu, a ukoliko crveno-bijeli prođu u narednu fazu Lige Evrope, prvi meč će igrati na svom stadionu. Ta utakmica igrala bi se 12. marta, dok bi revanš bio nedjelju dana kasnije.