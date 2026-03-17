"Moram da kažem da mi prija ta tišina": Karlik pecnuo Dubai poslije pobjede Partizana

Košarkaš Partizana Karlik Džouns iznio je prve utiske poslije pobjede crno-bijelih nad Dubaijem.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan nije otvorio sjajno meč protiv Dubaija, ali je igra Karlika Džounsa mnogo promijenila meč u Beogradskoj areni. Sam povratak reprezentativca Južnog Sudana doprinio je da tim Đoana Penjaroje igra znatno bolje, a poslije velike pobjede (88:74), prije svega preokreta, u 30. kolu Evrolige Karlik je iznio utiske.

"Bilo je nevjerovatno. Mučili smo se na početku prvog poluvremena. Start utakmice je bio loš, ali mi se sviđa kako smo reagovali. Kad smo otišli na poluvrijeme, pričali smo međusobno, trener je rekao šta je imao i to nas je nekako zapalilo. Znali smo da možemo da se nosimo sa njima, znali smo da možemo da ih pobijedimo, ali nismo radili prave stvari da to pokažemo. U drugom poluvremenu smo uspjeli da se fokusiramo i igramo kako znamo", započeo je Karlik.

Partizan je imao zaostatak i od 16 poena, ali je dobrom igrom Karlika u završnici prvog poluvremena Valjak uspio da na veliki odmor ode sa jednocifrenim zaostatkom.

"Oni su jednostavno više željeli pobjedu nego mi. Bili su fizički jači, vršili su pritisak na loptu, igrali svoju igru. A mi smo bili pomalo lijeni u odbrani, nismo dijelili loptu kako treba i nismo igrali dovoljno čvrsto.Zato smo znali da u drugom poluvremenu moramo da izađemo sa energijom i nešto promijenimo", objasnio je Karlik kako je Partizan režirao preokret.

Osim Karlik i Šejk Milton je imao nekoliko važnih poteza, a da nije bilo povrede ove dvojice igrača - ostaje pitanje kako bi crno-bijeli izgledali do kraja sezone...

"Mislim da smo svi znali da je Šejk sposoban za ovakve partije. Nažalost, imao je povredu, minutaža je takva kakva jeste - ja ne odlučujem o tome. Ali volim da ga vidim kako igra više, daje veliki doprinos", rekao je Džouns.

Ono što je smetalo organizatoru igre Partizana jeste atmosfera koju je Dubai gradio poslije pobjede nad Partizanom u prvom meču.

"Moram da kažem da mi prija ta tišina. Sve je to takmičarski - oni su nas pobijedili u prvom meču i bili su prilično zadovoljni zbog toga. Ja sam to shvatio lično. Bio sam dugo van terena, a želja da pobijedim svaku utakmicu je prirodna. Zato je ovo odličan osećaj."

Nakon što je ubacio 23 poena, navijači Partizana počastili su skandiranjem Karlika Džounsa. "MVP, MVP", orilo se Beogradskoj arenom.

"Sjajno. Nedostajalo mi je to, nisam to čuo dugo. Drago mi je što opet čujem i uvijek mi izmami osmijeh."

