Navijači Bosne i Hercegovine "okupirali" Toronto

Navjiači Bosne i Hercegovine napravili su spektakl pred utakmicu protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Printscreen/X/GarethWheeler

Bosna i Hercegovina igra protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Igraće u Torontu a navijači su napravili spektakl, prava "okupacija" najvećeg grada u Kanadi.

Na snimcima koji se pojavljuju na društvenim mrežama vidi se "rijeka ljudi" koja šeta zajedno ka stadionu koji prima oko 46.000 ljudi. Privukli su veliku pažnju i Kanađana i ljudi koji su se tamo zatekli, pa su i oni komentarisali sve što vide. Na snimku se čuje i kako pjevaju čuveni hit Dine Merlina "Bosnom behar probeharao"

Friend just sent me this. Bosnia Blue on the streets of Toronto.pic.twitter.com/oZtAVeV7oz — Gareth Wheeler (@GarethWheeler)June 12, 2026

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