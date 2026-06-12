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Navijači Bosne i Hercegovine "okupirali" Toronto

Navijači Bosne i Hercegovine "okupirali" Toronto

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Navjiači Bosne i Hercegovine napravili su spektakl pred utakmicu protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Navijači BiH u Torontu Izvor: Printscreen/X/GarethWheeler

Bosna i Hercegovina igra protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Igraće u Torontu a navijači su napravili spektakl, prava "okupacija" najvećeg grada u Kanadi.

Na snimcima koji se pojavljuju na društvenim mrežama vidi se "rijeka ljudi" koja šeta zajedno ka stadionu koji prima oko 46.000 ljudi. Privukli su veliku pažnju i Kanađana i ljudi koji su se tamo zatekli, pa su i oni komentarisali sve što vide. Na snimku se čuje i kako pjevaju čuveni hit Dine Merlina "Bosnom behar probeharao"

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Tagovi

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Hvala što ste poslali vijest.

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