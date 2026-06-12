Kanada ne da kapitenu Gane u zemlju

Sjedinjene Američke Države su dale vizi Tomasu Partiju, dok Kanada nije. To znači da on neće igrati na prvom meču Mundijala protiv Paname.

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Tomas Parti nije dobio vizu za Kanadu i neće moći da nastupi na prvom meču Svjetskog prvenstva u dresu Gane, objavila je FIFA. Nekadašnji vezista Atletiko Madrida i Arsenala koji je trenutno fudbaler Viljareala propustiće meč sa Panamom.

"FIFA može da potvrdi da fudbaler Tomas Parti neće moći da putuje iz kampa Gane u Bostonu u Sjedinjenim Američkim Državama u Kanadu na meč otvaranja Svjetskog prvenstva sa Panamom u srijedu 17. juna jer mu je odbijen zahtjev za vizu od strane kanadske vlade. FIFA nije uključena u imigracione procese zemalja domaćina, što uključuje i izdavanje viza. Kao i na prethodnim FIFA takmičenjima zemlja domaćin odlučuje ko dobija vizu i ko je primljen u zemlju", navodi se u saopštenju FIFA.

Thomas Partey, denied access to Canada and not available for Ghana opening game at the World Cup — reports@Dan_Sheldon_.pic.twitter.com/MnWUNNzHAD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)June 12, 2026

Tomas Parti je dobio vizu za Sjedinjene Američke Države, pa će tako moći da odigra druga dva meča. Sljedeći sa Engleskom je na programu 23. juna na Žilet stadionu u Foksbrou, a posljednji meč je duel sa Hrvatskom na Linkoln Fildu u Filadelfiji.

Ko je Tomas Parti i zašto mu ne daju vizu?

Zamjenik kapitena Gane je kao dijete došao u Španiju i tu je debitovao za Atletiko Madrid. Bio je na pozajmicama u Majorci i Almeriji, a onda je otišao u Arsenal. Od ove sezone je u Viljarealu. Za Ganu je na 58 utakmica dao 16 golova.

Za sada nema zvaničnih informacija zašto defanzivnom vezisti Gane nije dozvoljen ulazak u Kanadu, ali se može pretpostaviti da je razlog tome optužba za silovanje. Dugo se pisalo o tome da je Parti optužen za silovanje, a onda je u julu 2025. godine i zvanično optužen za silovanje i seksualni napad. Podignuto je čak pet optužnica protiv njega, od strane tri različite žene za napade koji su se desili 2021. i 2022.

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