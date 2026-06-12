Nova bruka Amerikanaca: Na televiziji uče pravila fudbala usred Mundijala

Na američkoj televiziji su tokom meča Meksika i Južne Afrike objašnjavali gledaocima šta znači crveni karton.

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Svetsko prvenstvo je zvanično počelo i održava se u SAD, Kanadi i Meksiku. Zbog nepoznavanja pravila fudbala Amerikance već duže vrijeme prozivaju na društvenim mrežama, a sada su dobili i novi razlog za to. Pošto tokom šampionata uče šta tačno koje pravilo znači, pa čak i ona najosnovnija.

Tako je na utakmici između Meksika i Južne Afrike brazilski sudija podelio čak tri crvena kartona - dva Južnoafrikancima i jedan Meksikancima. Poslije prvog isključenja su na jednoj američkoj televiziji odlučili da edukuju navijače, pa su im dali objašnjenje i šta tačno znači crveni karton.

Na grafici fudbalskih utakmica obično stoje zastave, tri slova tima ili reprezentacije u ovom slučaju, rezultat i minut. Uz to je stajao i znak za crveni karton kod reprezentacije Južne Afrike. E baš tu je stajalo i objašnjenje - ostali su sa 10 igrača. Kao dkeca na časovima u osnovnoj školi...

Nije se doduše proslavila ni FIFA koja je lažirala broj navijača na tribinama iako su na drugom meču između Češke i Južne Koreje tribine bile poluprazne.

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