logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uživo, Meksiko - Južna Afrika: Počinje Svjetsko prvenstvo, ovo smo čekali tri i po godine 0

Prvi meč na Svjetskom prvenstvu igraće Meksiko i Južna Afrika, kao i prije 16 godina - samo sa "zamijenjenim" domaćim terenom.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
19:45

SASTAVI!

Meksiko: Rangel - Montez, Vaskez, Rejes, Galjardo - Lira, Figaldo, Gutijerez - Himenez, Kvinones, Alvarado.

Južna Afrika: Vilijams - Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rejners.

19:29

Kompletan raspored

Prvi meč gledamo 11. juna od 21.00, a čak 104 meča biće odigrana na Svjetskom prvenstvu. Danima neće biti pauze, ponekad ćemo gledati čak šest utakmica dnevno, a naredni meč pratimo već tokom noći kada se bude igrao drugi meč u ovoj grupi. Da biste bili u toku, pripremili smo vam precizan plan programa za kompletnu grupnu fazu.

19:24

Sa lica mjesta!

Ovako je na stadionu:

19:23

Gdje se igra?

Kultni stadion Asteka u Meksiko sitiju biće domaćin prvog meča. Ovdje su igrana finala Mundijala 1970. i 1986. godine, a sada će postati prvi stadion koji je korišćen za tri Svjetska prvenstva. Koliko samo istorije... Peleova titula, Maradonina titula, pobjeda Italije nad Zapadnom Njemačkom (4:3), Maradonini golovi Engleskoj, utakmice sa 115.000 navijača...

Možda će vas zanimati

19:22

Ko igra prvi meč?

Takmičenje na Svjetskom prvenstvu počinje u grupi A, gde će domaćin Meksiko odmjeriti snage sa Južnom Afrikom. Oba tima planiraju da se nađu u nokaut fazi takmičenja, a u ovoj grupi su još Južna Koreja i Češka. Čini se da će biti veoma ujednačeno.

19:21

Dobro veče!

Čekali smo najkraće u istoriji, jer je prethodni Mundijal igran u zimskom periodu, ali nam se ipak "oteglo". Konačno je došao kraj, počinje Svjetsko prvenstvo u fudbalu! Prvi meč na turniru igraće se na stadionu Asteka u Meksiko sitiju, a na terenu će biti Meksiko i Južna Afrika. Ostanite uz MONDO i pratite tekstualni prenos.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije