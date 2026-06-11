19 : 45 SASTAVI! Meksiko: Rangel - Montez, Vaskez, Rejes, Galjardo - Lira, Figaldo, Gutijerez - Himenez, Kvinones, Alvarado. Južna Afrika: Vilijams - Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon - Mokoena, Sithole, Adams - Foster, Rejners.

19 : 29 Kompletan raspored Prvi meč gledamo 11. juna od 21.00, a čak 104 meča biće odigrana na Svjetskom prvenstvu. Danima neće biti pauze, ponekad ćemo gledati čak šest utakmica dnevno, a naredni meč pratimo već tokom noći kada se bude igrao drugi meč u ovoj grupi. Da biste bili u toku, pripremili smo vam precizan plan programa za kompletnu grupnu fazu.

19 : 24 Sa lica mjesta! Ovako je na stadionu: The amazing Estadio Azteca. What a view. A stadium steeped in history. Pele and Maradona both won World Cups here. The Hand of God goal… goal of the century… so many memories and now inside it feels really special ⚽️pic.twitter.com/ILggTJNKZT — Chris Sutton (@chris_sutton73)June 11, 2026

19 : 23 Gdje se igra? Kultni stadion Asteka u Meksiko sitiju biće domaćin prvog meča. Ovdje su igrana finala Mundijala 1970. i 1986. godine, a sada će postati prvi stadion koji je korišćen za tri Svjetska prvenstva. Koliko samo istorije... Peleova titula, Maradonina titula, pobjeda Italije nad Zapadnom Njemačkom (4:3), Maradonini golovi Engleskoj, utakmice sa 115.000 navijača... Možda će vas zanimati Fudbal | Pre 3 h Ovdje počinje Svjetsko prvenstvo 2026: Pamti Pelea i Maradonu, zato je najbitniji u istoriji Mundijala

19 : 22 Ko igra prvi meč? Takmičenje na Svjetskom prvenstvu počinje u grupi A, gde će domaćin Meksiko odmjeriti snage sa Južnom Afrikom. Oba tima planiraju da se nađu u nokaut fazi takmičenja, a u ovoj grupi su još Južna Koreja i Češka. Čini se da će biti veoma ujednačeno.