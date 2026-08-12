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Uživo, PSŽ - Aston Vila: Bitka za prvi trofej u sezoni 0
PSŽ Aston Vila uživo prenos livestream Superkup Evrope
PSŽ Aston Vila uživo prenos livestream Superkup Evrope
0

Uživo, PSŽ - Aston Vila: Bitka za prvi trofej u sezoni

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Utakmicu između Pari Sen Žermena i Aston Vile možete pratiti uživo na portalu MONDO.

Osvajač Lige šampiona i osvajač Lige Evrope igraće za prvi trofej u sezoni. Pari Sen Žermen i Aston Vila odmjeriće snage u UEFA Superkupu, a meč se igra od 21 čas na neutralnom terenu - Red Bul Areni u Salcburgu.

Pari Sen Žermen će pokušati da osvoji svoj drugi trofej u ovom takmičenju i ukoliko to uspiju biće jedini klub pored Real Madrida koji je uspio da odbrani tron. Prošle sezone su slavili poslije pobjede protiv Totenhema.

I engleski tim ima jedan pehar u Superkupu, ali osvojen davne 1983. godine, kada su nadigrali ekipu Barselone.

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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  • PSŽ: Safonov, Hakimi, Markinjos, Pačo, Nuno Mendes, Žoao Neves, Vitinja, Zair-Emeri, Akliuš, Due, Kvarachelija.
  • Aston Vila: Bizo, Keš, Lindelof, Pau Tores, Matsen, Mekgin, Gomes, Kamara, Hemings, Buendia, Mađo

20:02

Sudi zabranjeni sudija

Utakmicu sudi Omar Artan iz Somalije koji je nedavno došao u žižu interesovanja jer je izostavljen sa Svjetskog prvenstva. Razlog je što su mu Sjedinjene Američke Države odbile vizu za ulazak u zemlju.

Izvor: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

20:01

Dobro došli

Zajedno ćemo pratiti okršaj između Pari Sen Žermena i Aston Vile u Superkupu Evrope. Meč počinje od 21 čas na Red Bul Areni u Salcburgu.

UKRATKO

  • PSŽ - Aston Vila 0:0
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