Uživo, PSŽ - Aston Vila: Bitka za prvi trofej u sezoni

Utakmicu između Pari Sen Žermena i Aston Vile možete pratiti uživo na portalu MONDO.
Osvajač Lige šampiona i osvajač Lige Evrope igraće za prvi trofej u sezoni. Pari Sen Žermen i Aston Vila odmjeriće snage u UEFA Superkupu, a meč se igra od 21 čas na neutralnom terenu - Red Bul Areni u Salcburgu.
Pari Sen Žermen će pokušati da osvoji svoj drugi trofej u ovom takmičenju i ukoliko to uspiju biće jedini klub pored Real Madrida koji je uspio da odbrani tron. Prošle sezone su slavili poslije pobjede protiv Totenhema.
I engleski tim ima jedan pehar u Superkupu, ali osvojen davne 1983. godine, kada su nadigrali ekipu Barselone.
1' Počela bitka za trofej Superkupa!
Kosta Nedeljković na klupi
Da li će dobiti šansu u velikoj utakmici?
Poznati sastavi
- PSŽ: Safonov, Hakimi, Markinjos, Pačo, Nuno Mendes, Žoao Neves, Vitinja, Zair-Emeri, Akliuš, Due, Kvarachelija.
- Aston Vila: Bizo, Keš, Lindelof, Pau Tores, Matsen, Mekgin, Gomes, Kamara, Hemings, Buendia, Mađo
This is how we keep our trophies shining on the biggest stages!#SuperCuppic.twitter.com/WN8XKhgbmP— UEFA (@UEFA)August 12, 2026
Sudi zabranjeni sudija
Utakmicu sudi Omar Artan iz Somalije koji je nedavno došao u žižu interesovanja jer je izostavljen sa Svjetskog prvenstva. Razlog je što su mu Sjedinjene Američke Države odbile vizu za ulazak u zemlju.Izvor: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia
Dobro došli
Zajedno ćemo pratiti okršaj između Pari Sen Žermena i Aston Vile u Superkupu Evrope. Meč počinje od 21 čas na Red Bul Areni u Salcburgu.
UKRATKO
- PSŽ - Aston Vila 0:0