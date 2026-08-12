Uživo, PSŽ - Aston Vila: Bitka za prvi trofej u sezoni

Utakmicu između Pari Sen Žermena i Aston Vile možete pratiti uživo na portalu MONDO.

Osvajač Lige šampiona i osvajač Lige Evrope igraće za prvi trofej u sezoni. Pari Sen Žermen i Aston Vila odmjeriće snage u UEFA Superkupu, a meč se igra od 21 čas na neutralnom terenu - Red Bul Areni u Salcburgu.

Pari Sen Žermen će pokušati da osvoji svoj drugi trofej u ovom takmičenju i ukoliko to uspiju biće jedini klub pored Real Madrida koji je uspio da odbrani tron. Prošle sezone su slavili poslije pobjede protiv Totenhema.

I engleski tim ima jedan pehar u Superkupu, ali osvojen davne 1983. godine, kada su nadigrali ekipu Barselone.