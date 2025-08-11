Kraj nakon četiri godine: Je li ovo dokaz da Donaruma definitivno napušta PSŽ?

Iskusni Italijan ima nekoliko ponuda, a najkonkretnija je ona Mančester junajteda.

Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Pari Sen Žermen izostavio je Đanluiđija Donarumu iz ekipe za meč UEFA Superkupa protiv Totenhem Hotspura u Udineu, što je još jedan znak da se vrijeme Italijana u ovom klubu bliži kraju.

Utakmica se igra u srijedu uveče i predstavlja tradicionalni početak sezone između osvjača Lige šampiona i Lige Evrope.

Tenzije između golmana i kluba dostigle su novi nivo nakon što su pregovori o novom ugovoru definitivno propali. Njegov trenutni ugovor traje do kraja sezone, pa bi u junu 2026. mogao da ode kao slobodan igrač, dok je PSŽ već angažovao njegovu zamjenu - Lukasa Ševalijea.

Ako je Donaruma i očekivao da će se boriti sa novim čuvarom mreže za mjesto prvog golmana, Luis Enrike je poslao jasnu poruku izostavljanjem iz ekipe koja putuje na Superkup. To sugeriše da je Donaruma već odigrao svoju posljednju utakmicu u dresu PSŽ-a, uprkos tome što je prošle sezone pomogao klubu da osvoji četiri trofeja, uključujući i Ligu šampiona.

Najvjerovatnija sljedeća destinacija reprezentativca Italije je Premijer liga, gdje je Mančester junajted favorit u odnosu na Čelsi. Galatasaraj i Bajern Minhen takođe su pokazali interesovanje, dok bi Inter i Juventus teško mogli da podnesu njegovu platu.

Donaruma je u Pariz stigao prije tačno četiri godine, kada je odlučio da ode iz Milana i pojača redove "svetaca".