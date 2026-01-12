logo
Devonte Grejem o Saši i mukama u Crvenoj zvezdi: "Koliko god vremena da treba, ali pogađaću šuteve"

Devonte Grejem o Saši i mukama u Crvenoj zvezdi: "Koliko god vremena da treba, ali pogađaću šuteve"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Devonte Grejem je u najnovijem intervju istakao da je spreman da sačeka svoju formu, ali i da je siguran da će ona doći.

Devonte Grejem o partijama u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Devonte Grejem nije dobro počeo sezonu u Crvenoj zvezdi. Prvo se povrijedio na samom početku takmičarske godine, a zatim osim u debiju protiv Olimpijakosa nije pokazao ono što se od njega očekivalo. Pričao je o tome i Saša Obradović, koji mu je dao "žuti karton" i smanjio mu je minutažu, a sada je Amerikanac istakao da ne gubi nadu.

U intervjuu za "Basket njuz" je prvo naglasio da se osjeća dobro i da je 100 odsto spreman da zaigra: "Da, dobro sam", rekao je on. 

U nekoliko mečeva, kao u porazu od Žagirisa u Kaunasu i u pobjedi nad Efesom u Istanbulu nije dobio minute, ali ga to ne brine. Shvata da se o vremenu na terenu brine Saša Obradović. 

"To je odluka trenera. Mučim se sa šutevima, sa postizanjem poena. Tako da on šalje na teren igrače za koje misli da treba da igraju", rekao je on.

Ne gubi samopouzdanje

Iako je već stigla 2026. godina, a on se još nije adaptirao na evropsku košarku i pokazao ono što je uspijevao u NBA gdje je prosječno imao 11,1 poen, 4,3 asistencije i 2,3 skoka kroz karijeru, on ne gubi elan i zadržava samopouzdanje. Ostaje mu da samo vjeruje u sebe.

"Doći će to sa vremenom. Koliko god vremena bude trebalo i šta god bude trebalo da se desi. Ali ne gubim samopouzdanje. Ja sam 100 odsto sposoban da donosim prave odluke i pogađam šuteve. Jako dugo igram košarku i znam da ću se snaći. Samo mi je potrebno da se uklopim u igru i da shvatim šta trener želi od mene i šta je timu potrebno sa moje strane. Od toga ćemo krenuti", rekao je on i istakao šta su to kvaliteti koje on donosi u Evroligu.

"Mogu da pogađam šuteve, budem agresivan i stvaram akcije za moje saigrače. Stvar je na neki način u Božijim rukama. Kako bude biće. Ali prvo moram da se uklopim", jasno je Grejemu.

Tagovi

Tagovi

Devonte Grejem košarka KK Crvena zvezda

