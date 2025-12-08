"Postao je malo nervozan, ne moraju obojica da igraju": Vlade Đurović otkrio Zvezdin veliki problem

Nekadašnji košarkaški trener Vlade Đurović analizirao igru Crvene zvezde i zaključio da Devonte Grejem i Džered Batler ne mogu da igraju zajedno.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović dugo je imao problema da sastavi tim, jer je veliki broj igrača bio povrijeđen u ubitačnom ritmu koji je pratio crveno-bijele na regionalnoj i evropskoj sceni. Problemi su riješeni dolaskom Džereda Batlera iz NBA lige i oporavkom Devontea Grejema koji je propustio uvodni dio sezone zbog povrede tokom priprema.

Sa dva nova beka u rotaciji, Crvena zvezda je morala da traži i novu hemiju u ekipi. Za sada, barem tako tvrdi Vlade Đurović, Obradović nije pronašao dobitnu formulu u spoljnoj liniji tima. Prije svega, iskusni košarkaški stručnjak smatra da Grejem i Batler ne mogu da igraju istovremeno i da bi njihov tandem trebalo "razbiti" uparivanjem sa nekim drugim igračima.

"Meni je malo čudno zašto mora uvijek kad ulazi ovaj Grejem da uvek bude sa njim i ovaj Batler. Stalno su njih dvojica. Ja mislim da Grejemu ne odgovara Batler. Džared Batler uzme loptu, on valjda misli da ima veći rejtig u NBA od ovoga i malo više drži. Grejem je primio jednu loptu i domah ubacio trojku, poslije toga dugo, dugo nije primio loptu. Može da igra jedan od njih sa Nvorom ili Dobrićem, ne moraju da budu obojica u igri. Mislim da je Grejem već postao malo nervozan. Kada je ušao u drugom dijelu od te nervoze je promašio jedan šut i jedan zicer. Ne može da se igra kad nema razigranog igrača, ne može publika sve da uradi", rekao je Vlade Đurović nakon poraza Crvene zvezde od Barselone.

Na meču protiv španskog tima obojica Zvezdinih bekova o kojima je pričao Vlade Đurović su odigrali ispod očekivanja. Postigli su po četiri poena, ali je Devonte Grejem šutirao 0/2 za dva i 1/3 za tri poena, dok je Džared Batler šutirao 2/4 za dva i 0/4 za tri poena.

Meč protiv Barselone bio je drugi u Evroligi za Devontea Grejema, koji je prije tog meča ubacio devet poena protiv Olimpijakosa. Nekadašnji NBA košarkaš na tom meču šutirao je samo trojke i pogodio tri puta iz pet pokušaja. Nešto iskusniji u dresu Crvene zvezde je Džared Batler, koji ove sezone u Evroligi prosječno bilježi 7,9 poena, na sedam odigranih utakmica.

