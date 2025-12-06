Crvena zvezda gostuje u Sarajevu: U Bosni spremni za spektakl u "Zetri"

Jedan od najzanimljivijih duela 9. kola ABA lige u ponedjeljak igraju Bosna i Crvena zvezda.

Izvor: ABA liga/KK Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Košarkaši sarajevske Bosne u ponedjeljak od 17 časova u dvorani "Zetra" ugostiće Crvenu zvezdu, u okviru 9. kola ABA lige.

Obje ekipe u grupi B imaju omjer od četiri pobjede i tri poraza. "Studenti" u ovaj susret ulaze u odličnoj formi – u posljednjih 10 susreta ostvarili su impresivan učinak od osam pobjeda i samo dva poraza, što obećava vrhunsku košarku i veliku borbu pred punim tribinama.

Kapiten Bosne Haris Delalić ističe da će nakon dugo godina beogradski "crveno-bijeli" gostovati u Sarajevu, što je motiv više za bh. tim.

"Čeka nas jako teška i zahtjevna utakmica, ali je iščekujemo s velikim nestrpljenjem. Protivnika, evroligaša u ozbiljnoj formi ne treba puno predstavljati. Crvena zvezda dolazi u Sarajevo poslije toliko godina, što je za nas velika motivacija da se predstavimo u najboljem svijetlu. Do reprezentativne pauze bili smo odličnom ritmu pobjeda i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Očekujem punu Zetru u ponedjeljak, i da napravimo sjajnu atmosferu i publici pokažemo dobru košarku", istakao je Delalić.

Izvor: ABA liga/KK Bosna/Ednan Turalić

Trener Muhamed Pašalić svjestan je jačine protivnika.

"Gostuje nam ekipa koja je u vrhu Evrolige. Crvena zvezda je tim sastavljen od vrhunskih pojedinaca, sa jasnim sistemom i pobjedničkim mentalitetom, tako da je suvišno posebno naglašavati njihov kvalitet. Za nas je ovo prilika da se testiramo protiv jednog od najboljih timova u Evropi i da vidimo gdje trenutno stojimo."

Ipak, vjeruje da njegov tim može pružiti dobru partiju protiv favorizovanih Beograđana.

"Utakmica dolazi u trenutku kada smo imali dobar ritam i seriju pobjeda iza sebe, uz nekoliko novih igrača koji se još uklapaju u naš sistem. Fokus nam je da budemo hrabri, čvrsti i disciplinirani od prve do posljednje minute, da odgovorimo energijom i koncentracijom. Radujem se punoj Zetri i podršci naših navijača - ta energija će našim momcima značiti mnogo. Daćemo sve od sebe da se predstavimo u najboljem svjetlu i budemo pravi domaćini", dodao je trener Sarajlija.

Pravo nastupa u ponedjeljak protiv Crvene zvezde imaće i dva nova pojačanja sarajevskog kluba - Kejsi Šeferd i Alfonso Plamer, koji bi svojim iskustvom i kvalitetom mogli donijeti dodatnu energiju i širinu u rotaciji sarajevskog tima u ovom važnom duelu.