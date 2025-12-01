logo
Uroš Danilović je Partizanov heroj u najtežim danima: Dao trojku na 0,3 do kraja, za veliku pobjedu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Juniori Partizana obezbijedili su u dalju fazu ABA lige, nakon što su u tijesnom meču pobijedili Bosnu

Juniori Partizana savladali Bosnu Izvor: MN PRESS

Juniori Partizana uspjeli su da pobijede Bosnu u tijesnom meču 88:87 i tako se plasiraju u dalju fazu ABA lige. Juniori Partizana su u Beču na spektakularan način obezbijedili plasman na završni turnir juniorske ABA lige.

Uoči odlučujuće utakmice bilo je jasno da duel Partizana i Bosne odlučuje ko će zauzeti drugo mjesto u grupi. Cedevita Olimpija je već osigurala prvo mjesto sa maksimalnim skorom 3:0. Domaćin turnira, odnosno ekipa Beča, završila je na posljednjem mjestu bez pobjeda. Partizan je, međutim, izborio prolaz na najdramatičniji mogući način.

Uroš Danilović, jedan od najmlađih igrača na parketu, preuzeo je odgovornost u ključnom trenutku. Na samo 0,3 sekunde prije kraja meča pogodio je trojku sa desnog krila, preko table i preokrenuo rezultat na 88:87, praktično odlučujući ko ide na završni turnir. Vjerovatno nema navijača Partizana kojeg ovaj dramatični potez nije podsjetio na čuvenu trojku Dušana Kecmana na svega 0,6 sekundi do kraja susreta sa Cibonom.

Pored Partizana, plasman dalje ostvarili su i najbolji timovi iz drugih grupa: u grupi A prolaz su obezbijedili Mega i Ilirija, ispred Spartaka i Splita, iz grupe B dalje idu Studentski centar i Zadar, koji su nadmašili Borac i Igokeu, dok su u grupi C FMP i Crvena zvezda pobijedili Krku i Dubai.

