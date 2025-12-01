VK Partizan se hitno oglasio zbog Ostoje Mijailovića: "Sebe ste stavili iznad imena mnogo većeg od svih nas"

Vaterpolo klub Partizan oglasio se nakon dešavanja u bratskom košarkaškom klubu i otvorenim pismom obratio se predsjedniku Ostoji Mijailoviću.

Izvor: DS/© MN press, all rights reserved

Košarkaški klub Partizan ostao je bez trenera usred sezone, reakcije na ostavku Željka Obradovića su razne - pozitivne i negativne. Zbog toga je predsjednik kluba Ostoja Mijailović javno govorio o odluci najtrofejnijeg trenera, a tom prilikom spomenuo je i bratski vaterpolo klub, zbog čega su čelnici tog tim reagovali i javno se oglasili.

Saopštenje Vaterpolo kluba Partizan prenosimo u cijelosti:

"Tužno je što pojedinci, pored toliko problema i izazova koji ih u posljednje vrijeme svakodnevno sustižu, kako na sportskim, tako i poslovnim planovima, uspijevaju da se bave najtrofejnijim sportskim klubom u istoriji Srbije, za koji nemaju čak ni elementarno znanje i informisanost.

Pratimo sva dešavanja u srpskom sportu, nismo do sada reagovali na ovaj način ni na jednu priču o VK Partizan, ali sada ne možemo da ostanemo pasivni na neznanje i političke manire predsjednika KK Partizan.

Zamolili bismo Ostoju Mijailovića da se podsjeti izjave čovjeka koji je institucija Željka Obradovića, a koji je rekao da se problemi rješavaju unutar kuće.

Primjećujemo da Mijailović ima pune ruke posla u svom klubu, te bismo ga zamolili da u iste ne gura u Vaterpolo klub Partizan. Ovakav način ponašanja nije dostojan Partizana, što Vaše izjave samo potvrđuju. Sebe ste po ko zna koji put stavili iznad imena mnogo većeg od svih nas. Zato pamet u glavu svima, zarad bolje budućnosti srpskog sporta", stoji u saopštenju Partizana.

Šta je Ostoja Mijailović rekao o VK Partizan?

Nakon što je govorio o ostavci Željka Obradovića i problemima u Partizanu, Ostoja Mijailović je sudbinu kluba na čijem je čelu uporedio riječima vezanim za vaterpolo tim: "Noćas mogu da podnesem ostavku ako je problem uprava. ali imamo problem da je u narednih godinu i po dana potpisano 28 miliona evra ugovora sa igračima. Imamo situaciju da za 2-3 mjeseca klub može da doživi sudbinu Vaterpolo kluba Partizan."

"Kad sam došao minus je bio 15 miliona, sada ima budžet od 27 miliona, pet miliona keša ima na računu. Jako je emotivna situacija, jako je teško, meni ponajviše jer sam sa njim svakodnevno sarađivao", rekao je Mijailović tokom gostovanja u emisiji "Indirektno sa Minjom Miletić".