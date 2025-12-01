logo
Partizan odlučio ko prvi mijenja Žoca: Ovog ljeta došao u klub, bio kod Saše Obradovića

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Partizan je odlučio da još ne angažuje trenera i jedan od pomoćnika iz stručnog štaba Željka Obradovića preuzima odgovornost.

Mirko Ocokoljić će voditi Partizan protiv Bajerna Izvor: Audrey MCKIE / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan je izgleda donio odluku ko će voditi ekipu u narednoj utakmici Evrolige koja se igra već u četvrtak (20.45) u Beogradskoj areni protiv Bajerna. Prema saznanjima "Kurira", odgovornost će preuzeti Mirko Ocokoljić, jedan od četvorice asistenata u stručnom štabu sada već bivšeg trenera Željka Obradovića.

U prvi mah činilo se da će to biti Aleksandar Matović, koji je vodio trening u subotu, međutim došlo je do preokreta i tačni razlozi nisu poznati. Takođe, važno je napomenuti da su Vladimir Androić i Đozep Marija Iskjerdo podnijeli ostavke u klubu.

Ko je Mirko Ocokoljić?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U pitanju je trener koji ima najkraći staž u Partizanu. Stigao je prethodnog ljeta i zamijenio je Bogdana Karaičića koji je otišao u grčki Aris, a inače posjeduje veliko iskustvo. 

Radi se o bivšem igraču Železničara, Borca, OKK Beograda, Banvita i Asesofta koji je ostavio dubok trag kao asistent u Monaku. Radio je sa Zvezdanom Mitrovićem i Sašom Obradovićem, dok je bio takođe i u Asvelu, ukrajinskom Azovmašu, mladoj reprezentaciji Srbije...

Mirko Ocokoljić KK Partizan treneri Evroliga

