"Zašto Dragan Kićanović više nikad nije došao na utakmice?" Ostoja Mijailović o uvredama na svoj račun

Predsednik KK Partizana Ostoja Mijailović rekao je da je spreman da u četvrtak dođe na utakmicu Evrolige protiv Bajerna u Beogradskoj areni, iako svjestan ljutnje navijača poslije odlaska Željka Obradovića.

"Ako ne odem na put, pojaviću se, apsolutno nemam problem da se pojavim. Ni kada su me navijači vrijeđali kada sam branio da ljudi ulaze bez karata na utakmice na početku sezone, nisam ustao i otišao", rekao je on za "Euronews".

Objašnjavajući da su uvrede trpili zaslužni treneri, igrači i funkcioneri Partizana od svojih navijača, naveo je primjer Dragana Kićanovića. Rekao je da je bio vrijeđan kao legendarni srpski košarkaš i direktor Partizana u najuspješnijoj fazi kluba.

"Vrijeđali Kićanovića, skroz nezasluženo"

"Dragana Kićanovića su vrijeđali kada je 1992. godine osvojio sa klubom (titulu prvaka Evrope). On nije bio direktor, ni predsjednik kluba, ali je bio veliki organizator cijele te priče i ekipe. Bio je vrijeđan od strane naših navijača. Zašto Dragan Kićanović nije više nikad došao na utakmice? Jer ga je vrijeđala naša publika. Potpuno nezasluženo", rekao je Mijailović.

"Pa su vrijeđali Duška Vujoševića, Sašu Danilovića, vrijeđali su Toleta Karadžića, Žarka Zečevića koji je stvorio moderni Fudbalski klub Partizan. Vrijeđali su i (Dragana) Đurića, koji je najtrofejniji predsjednik u istoriji Partizana, toliko puta osvojio nacionalno prvenstvo... Sve su nas vrijeđali", dodao je on.

"Da ljudi znaju, drugačije bi"

Prvi čovjek crno-bijelih rekao je da navijači i javnost nemaju sliku o tome da klub funkcioniše jer rukovodstvo i članovi uprave donose novac u klub (7,5 miliona evra ličnog novca, naglasio je).

"Mi koji vodimo Partizan iz uprave uvijek smo krivi i nikad nismo zaslužni, a dužni smo da nabavimo novac. Svi drugi su zaslužni, mi nikad nismo zaslužni. Velika je nepravda prema ljudima koji donose novac u klub. Da ljudi znaju šta mi radimo da bi klub funkcionisao i imao velike budžete, drugačije bi se ponašali prema nama", rekao je Ostoja Mijailović.

