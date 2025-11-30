Ostoja Mijailović progovorio o Andrei Trinkijeriju: "Bio sam kriv i za njega, vrijeđali su me"

Ostoja Mijailović je, između ostalih tema, u svom najnovijem obraćanju pričao i o novom treneru Partizana, kao i o glasinama da će to biti Andrea Trinkiejri.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o trenutnom stanju u klubu, a između ostalog odgovarao je i na pitanja o novom treneru ekipe. Za sada je plan da narednu utakmicu sa klupe vodi neko od asistenata, a novi trener će biti postavljen kada se postavi sportski direktor.

Što se tiče glasina da je klub kontaktirao sa Andreom Trinkijerijem, istakao je Mijailović da to nije tačno i da za sada nije kontaktirani ni s jednim trenerom.

"Do danas nismo kontaktirali s jednim trenera. Želim da sljedeće nedjelje postavimo sportskog direktora i da se on bavi trenerom. Trinkijerija sam posljednji put vidio kada je igrao sa Partizanom. Nema roka, imamo stručni štab. Vlade Androić je podnio ostavku iz moralnih razloga kao Željkov najbolji prijatejl, usvojili smo je, ostali ljudi su ostali i nastaviće da rade", rekao je Ostoja Mijailović.

"Bilo je tako i sa Trinkijerijem?"

Andrea Trinkijeri je već jednom bio trener Partizana u predsjedničkom mandatu Ostoje Mijailovića. Vodio je ekipu od 2018. do 2020. godine i sada se osvrnuo predsjednik crno-bijelih na njegov odlazak tada.

"Ista je situacija bila sa Trinkijerijem, išli smo u Italiju, prihvatio je, nakon skandala u korona sezoni i poništavanja rezultata podnio je ostavku i svi su me napali da sam ga otjerao. Isto što i sada radi. Nemaju kapacitet da vode mjesnu zajednicu u Kotežu i Dragačevu, ne znam šta je cilj toj grupi. Znam ko daje naloge da se te vijesti spinuju. Ko pušta plate trenera i igrača, 'ili Ostoja ili Željko'. Željko se nikad nije miješao u rad uprave. Govorio je da ga zanima samo parket, kocka i ekipa. Nikad se nije miješao u rad uprave, niti imao ambiciju. Uvijek je znao gdje je granica i bio jedan od najvećih autoriteta koji je ušao u Partizan."