logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ostoja Mijailović progovorio o Andrei Trinkijeriju: "Bio sam kriv i za njega, vrijeđali su me"

Ostoja Mijailović progovorio o Andrei Trinkijeriju: "Bio sam kriv i za njega, vrijeđali su me"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ostoja Mijailović je, između ostalih tema, u svom najnovijem obraćanju pričao i o novom treneru Partizana, kao i o glasinama da će to biti Andrea Trinkiejri.

Ostoja Mijailović o Andrei Trinkijeriju Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o trenutnom stanju u klubu, a između ostalog odgovarao je i na pitanja o novom treneru ekipe. Za sada je plan da narednu utakmicu sa klupe vodi neko od asistenata, a novi trener će biti postavljen kada se postavi sportski direktor. 

Što se tiče glasina da je klub kontaktirao sa Andreom Trinkijerijem, istakao je Mijailović da to nije tačno i da za sada nije kontaktirani ni s jednim trenerom. 

"Do danas nismo kontaktirali s jednim trenera. Želim da sljedeće nedjelje postavimo sportskog direktora i da se on bavi trenerom. Trinkijerija sam posljednji put vidio kada je igrao sa Partizanom. Nema roka, imamo stručni štab. Vlade Androić je podnio ostavku iz moralnih razloga kao Željkov najbolji prijatejl, usvojili smo je, ostali ljudi su ostali i nastaviće da rade", rekao je Ostoja Mijailović. 

"Bilo je tako i sa Trinkijerijem?"

Andrea Trinkijeri je već jednom bio trener Partizana u predsjedničkom mandatu Ostoje Mijailovića. Vodio je ekipu od 2018. do 2020. godine i sada se osvrnuo predsjednik crno-bijelih na njegov odlazak tada.

"Ista je situacija bila sa Trinkijerijem, išli smo u Italiju, prihvatio je, nakon skandala u korona sezoni i poništavanja rezultata podnio je ostavku i svi su me napali da sam ga otjerao. Isto što i sada radi. Nemaju kapacitet da vode mjesnu zajednicu u Kotežu i Dragačevu, ne znam šta je cilj toj grupi. Znam ko daje naloge da se te vijesti spinuju. Ko pušta plate trenera i igrača, 'ili Ostoja ili Željko'. Željko se nikad nije miješao u rad uprave. Govorio je da ga zanima samo parket, kocka i ekipa. Nikad se nije miješao u rad uprave, niti imao ambiciju. Uvijek je znao gdje je granica i bio jedan od najvećih autoriteta koji je ušao u Partizan."

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Ostoja Mijailović Andrea Trinkijeri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC