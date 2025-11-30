"To je bila želja Željka Obradovića": Ostoja Mijailović otkrio sve o oproštajnom pismu na sajtu Partizana

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović potvrdio je da Željko Obradović više nije trener. Govorio je i o pismu u kome se Obradović oprostio od navijača i kluba.

Predsjednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović je u svom najnovijem TV gostovanju potvrdio da Željko Obradović više nije trener crno-bijelih.

"Nažalost, Željko Obradović više nije trener Partizana. Radili smo na tome tri, četiri, pet dana, umorni smo od te teme. Vrlo mi je važno da razjasnimo cijeli tog događaja, jer se stvorila mistifikacija koja ne postoji i situacija je vrlo jednostavna", rekao je Mijailović i tako definitivno dao odgovor na pitanje.

Pričao je prvi čovjek KK Partizan o pismu u kome se Obradović oprostio od kluba. Istakao je da je želja Obradovića bila da se taj tekst objavi na zvaničnom sajtu.

"Bila je tema da li se piše konačna ili neopoziva. Ivan (PR kluba prim. aut.) mu je lijepo uredio tekst, pozvao ga i poslao mu tekst, on je rekao 'da, to je taj tekst' i objavljen je na klupskom sajtu. Željkova želja je bila da bude objavljeno na klupskom sajtu. On nema društvene mreže i on je želio da ide na sajt. Rekao sam da sačekamo sutrašnji Izvršni odbor, rekao mi je 'U Atini sam, odmaram, čujemo se", rekao je Mijailović i dodao je da on sa tim pismom nema nikakve veze.

"Nijedno slovo nisam promijenio, ni kucao, niti je to moj posao", rekao je Mijailović o Obradovićevom pismu.