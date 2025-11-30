logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Spremajte se za Zvezdu umjesto što ratujete": Vujošević se oglasio o vanrednom stanju u Partizanu

"Spremajte se za Zvezdu umjesto što ratujete": Vujošević se oglasio o vanrednom stanju u Partizanu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Duško Vujošević oglasio se povodom situacije u KK Partizan u kome je Željko Obradović dao otkaz.

Duško Vujošević o situaciji u Partizanu Izvor: MN PRESS

Situacija u KK Partizan u ovom trenutku uopšte nije dobra. Osim što su rezultati zatajili ove jeseni, problem je i ostavka trenera Željka Obradovića zbog koje je u klubu prethodnih pet dana bilo vanredno - i završilo se tako što je potvrdio svoj odlazak, uprkos ubjeđivanju navijača i rukovodstva da se predomisli.

O ovoj temi koja boli sve koji vole crno-bijele boje oglasio se i bivši trener Partizana Duško Vujošević koji je bio vrlo kratak, ali jasan i imao je poruku za sve one koji rade u klubu.

"Šta da vam kažem, ništa ne znam. Žao mi je što se ruši Partizan. Bolje bi im bilo da se spremaju za Crvenu zvezdu, nego što ratuju između sebe. Tačka, dovoljno", kazao je Vujošević u izjavi za "Sport Klub" povodom situacije u kojoj se nalazi Partizan u ovom trenutku.

Partizan trenutno nema ni trenera, a ni sportskog direktora, dok ni igračima nije svejedno pošto su u vanrednim okolnostima održali jučerašnji trening u "Beogradskoj areni" ispred koje su bili navijači. Baš tada je saopšteno da Obradović sigurno odlazi.

Već u četvrtak Partizan igra svoj naredni meč, protiv Bajerna u Beogradu,  zatim gostuje Klužu u nedjelju, a onda iduće sedmice (12. decembar) je čeka "vječiti" derbi sa Crvenom zvezdom - prvi u ovoj sezoni i to u Evroligi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Željko Obradović Duško Vujošević KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC