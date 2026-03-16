"Samo ne govorite - Novak ili ja": Medvedev održao lekciju o tenisu poslije Indijan Velsa

Goran Arbutina
Danilu Medvedevu dosadila je priča o nepobjedivosti Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, kao i potenciranje da su samo Đoković, Zverev i on sposobni da ih zaustave. Tvrdi da to nije tako.

Danil Medvedev lekcija o tenisu poslije indijan Velsa

Ruski teniser Danil Medvedev igrao je zaista fantastično na Indijan Velsu i uspeo je da dođe do finala ovog turnira. Na tom putu, Medvedev je izbacio Karlosa Alkaraza (2:0) u polufinalu, da bi ga u finalu ipak pobijedio Janik Siner koji je bio uspešniji za nešto od dva sata - 7:6, 7:6.

To je još jedna potvrda koliko Alkaraz i Siner dominiraju tenisom i da je svima ostalima izuzetno teško da uzimaju trofeje u ovoj eri, međutim Danil Medvedev ističe da nisu nepobjedivi. Htio je da ukaže na to da mediji napravili takav ugled za njih dvojicu, ističući da mogu da ih pobijede samo Novak Đoković, povremeno Saša Zverev ili Danil Medvedev, dok Rus pak ističe da je lista igrača znatno duža.

"Teško je reći, jer sam izgubio mnogo mečeva protiv njih, a izgubio sam i danas protiv Janika...", rekao je Medvedev na pitanje o tome da li misli da bi redovnije mogao da pobjeđuje Sinera i Alkaraza.

"Znam da mogu da budem dobar teniser i potrudiću se da, bez obzira ko je sa druge strane mreže - možda su to Karlos i Janik, možda je neko drugi - pokušam jednostavno da igram dobar tenis, što sam ponovo pokazao ovdje, u Dubaiju i Brizbejnu. To mi je cilj, jer mislim da generalno, u jednom meču svako može da ih izazove. Vidjeli ste Jakuba kako je pobijedio Janika u Dohi, vidjeli ste mene kako sam pobijedio Karlosa ovdje, takve stvari se dešavaju. Dakle, u jednom meču mnogo igrača može da im parira", naglasio je Medvedev.

Lijepa lekcija Danila Medvedeva

Htio je zbog toga da održi i lekciju teniskim novinarima koji previše gledaju ka rekordima koje jure Alkaraz i Siner, kao da ne vide i ostale igrače na ATP turu.

"Mislim da nije ispravno reći da sam to samo ja ili samo Novak Đoković ili, ne znam, samo Saša Zverev. Ali svakako je veoma teško, i zato kada dođete do kraja sezone, obično oni imaju, koliko, oko 60 pobjeda i ne znam, pet ili šest poraza, od kojih četiri dolaze kada igraju jedan protiv drugog", rekao je Medvedev i zaključio:

"Dakle, nije lako izazvati ih... Možeš samo da pokušaš da daš sve od sebe".

Vidjećemo da li će to neko uspjeti u Majamiju koji uskoro počinje ove sedmice, a za sada znamo da to neće biti Novak Đoković koji se povukao i zbog toga ga čeka pad na ATP listi.

