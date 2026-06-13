Hrvatski huligani se naoružali i krenuli na Srbe na Hvaru: Policija ih pohapsila sve do jednog

Članovi navijačke grupe "Torcida" spremali su napad na dvojicu srpskih državljana koji rade na Hvaru.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatska policija sprečila je napad na dvojicu srpskih državljana koji rade kao sezonski radnici na Hvaru. Kako prenosi "Slobodna Dalmacija", dvanaest pripadnika navijačke grupe "Torcida" je iznajmljenim gliserima došlo u uvalu Stiniva Bruška, odakle su se uputili ka lokaciji gdje su se spremali na prepad.

Tamo su ih sačekala još dvojica članova sa kombijem koji je trebalo da ih preveze do Hvara. Međutim, lokalna policija im je osujetila planove i lišila ih slobode. U ovoj grupi huligana je najmlađi član imao 18 godina, a najstariji 33.

Kako se navodi, srpski državljani su bili meta huligana jer jedan od njih imao tetovažu na ruci na kojoj piše "Srbija", dok je drugi bio viđen kako nosi majicu na kojoj je pisalo "Treća smjena" (pop-rok grupa iz Kruševca).

Saopštenje policije

"U četvrtak, 11. juna, u poslijepodnevnim satima plansko obilaženje Policijske jedinice Hvar uočila je u blizini hotela u Hvaru dva vozila u kojima se ukupno nalazilo 14 osoba. Muškarcima je dato naređenje da izađu iz vozila, nakon čega im je utvrđen identitet i sproveden vizualni pregled vozila. Policijski službenici utvrdili su da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i povređivanje osoba te predmeti za maskiranje lica. U vozilu su se, na podu i u prtljažniku, nalazile palice, prekrivene jaknama i peškirima. Od osoba su oduzete drvene palice, teleskopska palica i fantomke.. Sve osobe su uhapšene", naveli su iz policije.

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je četrnaest osoba, svi hrvatski državljani, počinilo kazneno djelo dogovora za počinjenje kaznenog djela povezanog sa nasilničkim ponašanjem i zločinom iz mržnje, pa će protiv njih nadležnom državnom tužilaštvu biti podnesena kaznena prijava, navodi se.

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