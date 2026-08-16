Bilbija nastavio gdje je stao, ali Zrinjski ima (i) novog golgetera! "Petarda" u mreži Radnika!

Ubjedljiv trijumf Zrinjskog na gostovanju kod Radnika uz dva pogotka mladog Antonija Ilića.
Fudbaleri Zrinjskog prilično brzo su završili evropsku kampanju eliminacijom od Valura, ali su odlično počeli sezonu Premijer ligi BIH.
"Plemići“ su su na otvaranju savladali Čelik, a u drugom kolu upisali ubjedljiv trijumf na gostovanju Radniku – 5:1.
Mostarska ekipa pokazala je da će i ove sezone biti najveći konkurent za titulu banjalučkom Borcu, a Nemanje Bilbija je dao do znanja da ne namjerava da stane ni u svojoj 36. godini i svojoj 18 sezoni u PLBIH.
Kapiten Zrinjskog načeo je Ranik u 18. minutu „poklonivši“ se samo na sjajan centaršut sa desne strane, mada je prvu šansu za pogodka imao Entoni koji je u 19. sekundi meča šutirao pored stative.
Prednost „plemića“ udvostručio je Mario Ćuže u 34. minutu. Ponovo je to bio prodor i ubacivanje sa desne strane, ovog puta Avramović je po zemlji uposlio Ćužea kojem nije bilo teško da sa nekoliko metara zatrese mrežu.
Danilo Teodorović u 40. minutu kaznio je veliku grešku Gorana Karačića. Golman Zrinjskog se poigravao nakon jedne vraćene lopte i pokušao da dribla, ali je izgubio loptu i kapiten Radnika ju je odmah smjestio u gol i smanjio na 2:1.
Nedugo zatim Entoni nije bio najprecizniji, a potom je u dva navrata Teodorović pokušao, prvo je izblokiran njegov šut, a potom je to bio slab udarac koji Karačić lako hvata.
Umjesto drame i pritiska Radnika čim je počelo drugo poluvrijeme Zrinjski je povećao vođstvo zahvaljujući svom novom golgeteru – Antoniju Iliću. Vranjković je ubacio u šesnaesterac, pokušao je Šukilović to da izbije, ali nedovoljno dobro, pa je Ilić naletio na tu loptu i poslao je u mrežu za 3:1.
Zrinjski je surovo kažnjavao sve greške i koristio rupe u odbrani Radnika, a tako je bilo i u 56. minutu kada je Mamić sa lijevog krila ubacio za Ilića koji je povisio na 4:1 svojim drugim golom na utakmici. Dvadesetjednogodišnji fudbaler koji je ponikao u austrijskom Šturmu, a onda preko Hrvatske stigao do Mostara bio je strijelac i u premijernom meču sezone, pa sada na kontu ima već tri postignuta pogotka.
Loše izdanje bijeljinskog Radnika upotpunjeno je „petardom“ u njihovoj mreži, šest minuta prije kraja rezervista Dan Lagumdžija je postavio je konačnih 5:1.