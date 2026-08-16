Bilbija nastavio gdje je stao, ali Zrinjski ima (i) novog golgetera! "Petarda" u mreži Radnika!

Ubjedljiv trijumf Zrinjskog na gostovanju kod Radnika uz dva pogotka mladog Antonija Ilića.

Izvor: HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog prilično brzo su završili evropsku kampanju eliminacijom od Valura, ali su odlično počeli sezonu Premijer ligi BIH.

"Plemići“ su su na otvaranju savladali Čelik, a u drugom kolu upisali ubjedljiv trijumf na gostovanju Radniku – 5:1.

Mostarska ekipa pokazala je da će i ove sezone biti najveći konkurent za titulu banjalučkom Borcu, a Nemanje Bilbija je dao do znanja da ne namjerava da stane ni u svojoj 36. godini i svojoj 18 sezoni u PLBIH.

Kapiten Zrinjskog načeo je Ranik u 18. minutu „poklonivši“ se samo na sjajan centaršut sa desne strane, mada je prvu šansu za pogodka imao Entoni koji je u 19. sekundi meča šutirao pored stative.

Prednost „plemića“ udvostručio je Mario Ćuže u 34. minutu. Ponovo je to bio prodor i ubacivanje sa desne strane, ovog puta Avramović je po zemlji uposlio Ćužea kojem nije bilo teško da sa nekoliko metara zatrese mrežu.

Danilo Teodorović u 40. minutu kaznio je veliku grešku Gorana Karačića. Golman Zrinjskog se poigravao nakon jedne vraćene lopte i pokušao da dribla, ali je izgubio loptu i kapiten Radnika ju je odmah smjestio u gol i smanjio na 2:1.

Nedugo zatim Entoni nije bio najprecizniji, a potom je u dva navrata Teodorović pokušao, prvo je izblokiran njegov šut, a potom je to bio slab udarac koji Karačić lako hvata.

Umjesto drame i pritiska Radnika čim je počelo drugo poluvrijeme Zrinjski je povećao vođstvo zahvaljujući svom novom golgeteru – Antoniju Iliću. Vranjković je ubacio u šesnaesterac, pokušao je Šukilović to da izbije, ali nedovoljno dobro, pa je Ilić naletio na tu loptu i poslao je u mrežu za 3:1.

Zrinjski je surovo kažnjavao sve greške i koristio rupe u odbrani Radnika, a tako je bilo i u 56. minutu kada je Mamić sa lijevog krila ubacio za Ilića koji je povisio na 4:1 svojim drugim golom na utakmici. Dvadesetjednogodišnji fudbaler koji je ponikao u austrijskom Šturmu, a onda preko Hrvatske stigao do Mostara bio je strijelac i u premijernom meču sezone, pa sada na kontu ima već tri postignuta pogotka.

Loše izdanje bijeljinskog Radnika upotpunjeno je „petardom“ u njihovoj mreži, šest minuta prije kraja rezervista Dan Lagumdžija je postavio je konačnih 5:1.