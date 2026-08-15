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Koliko su Sarajevo, Velež i Zrinjski zaradili u Evropi?

Koliko su Sarajevo, Velež i Zrinjski zaradili u Evropi?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Poznato koliko su bh. predstavnici zaradili u evropskim kvalifikacijama.

Koliko su Sarajevo, Velež i Zrinjski zaradili u Evropi? Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Banjalučki Borac ostao je jedini predstavnik u Evropi i naredne sedmice očekuje ga prvi od dva odlučujuća meča za plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Protivnik crveno-plavih u plej-ofu biće Vikingur, a prvi meč u četvrtak igra se na Islandu, dok je revanš sedam dana kasnije u Banjaluci.

Bez obzira na ishod tog dvomeča Borac je već zaradio 1.710.000 evra, ali će imati svakako više nego dovoljan motiv protiv Vikingura, jer bi plasmanom u ligašku fazu Konferencijske lige ima zagarantovanu zaradu od 3.870.000 evra.

Za razliku od Borca ostali bh. predstavnici, Sarajevo, Velež i Zrinjski su među 105 klubova koji su eliminisani iz evropskih kvalifikacija, a poznato je i koliko su oni zaradili.

Najviše novca, po 1.335.000 evra dobili su mađarski Đer, estonska Flora i bjeloruski ML Vitebsk, kojeg je upravo Borac eliminisao poslije velike drame, produžetaka i penala u mađarskom Mezekevešdu.

Najmanju zaradu od po 335.000 evra imalo je 26 eliminisanih klubova, a među njima je i Sarajevo. Bordo ekipa završila je takmičenje u prvom kolu kvalifikacija pošto je u prvom meču odigranom na Bilinom polju remiziralo 1:1 sa finskom ekipom Inter Turku, a u revanšu su Finci slavili 2:1.

Ni Zrinjski nije uspio da preskoči prvu prepreku, ali je kao osvajač Kupa BIH igrao drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Tu ga je zaustavio islandski Valur koji je na svom terenu slavio 1:0, a onda izborio remi 2:2 u Mostaru. "Plemići“ su se tako oprostili od Evrope, a na račun će im leći 525.000 evra.

Njigov gradski rival, Velež bio je uspješniji i odigrao je dva kola u Evropi. "Rođeni" su prvo izbacili moldavski Milsami (1:1, 1:0), a onda su eliminisani od Dunajske Strede koja je slavila u oba meča (1:0, 3:0). Za ovu evropsku kampanju Velež je inkasirao 700.000 evra.

Tagovi

HŠK Zrinjski FK Sarajevo FK Velež Konferencijska liga UEFA

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