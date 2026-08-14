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Fudbalski savez BiH potvrdio: Odgođen duel Sloge i Borca

Fudbalski savez BiH potvrdio: Odgođen duel Sloge i Borca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Dobojlije i Banjalučani neće ovog vikenda na teren.

Odgođen meč Sloge i Borca Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza BiH donio je odluku o odgađanju utakmice 2. kola Premijer lige BiH između Sloge i Borca, koja je trebalo da bude odigrana 16. avgusta 2026. godine od 19 časova na stadionu "Luke" u Doboju.

Odluka je donesena nakon što je FK Borac podnio zahtjev za promjenu termina zbog obaveza u UEFA Konferencijskoj ligi i organizacije putovanja na Island, na koje ekipa mora krenuti već 17. avgusta. Saglasnost za odgađanje utakmice dao je i dobojski klub.

Banjalučani su nakon izuzetno zahtjevnog duela sa bjeloruskim Vitebskom osigurali plasman u plej-of Konferencijske lige i samo još jedna stepenica ostala im je do ulaska u ligašku fazu trećeg po jačini evropskog klupskog takmičenja. Tamo će igrati sa islandskim Vikingurom, prvi meč u gostima 20. avgusta (20 časova), a revanš sedam dana kasnije na Gradskom stadionu u Banjaluci (20.30).

Komitet za takmičenje FS BiH naknadno će, uz saglasnost nosioca TV prava, donijeti odluku o novom terminu odigravanja utakmice.

Podjsetimo, ovo je druga utakmica predstojećeg kola koja je odgođena. Prethodno je pomjeren sarajevski derbi Željezničar - Sarajevo, i to za 9. septembar. Do prolongiranja je došlo zbog koncerta grupe "The Prodigy" na stadionu "Grbavica" u Sarajevu.

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Tagovi

FK Borac FK Sloga Doboj Premijer liga BiH

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