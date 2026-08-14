Dobojlije i Banjalučani neće ovog vikenda na teren.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza BiH donio je odluku o odgađanju utakmice 2. kola Premijer lige BiH između Sloge i Borca, koja je trebalo da bude odigrana 16. avgusta 2026. godine od 19 časova na stadionu "Luke" u Doboju.

Odluka je donesena nakon što je FK Borac podnio zahtjev za promjenu termina zbog obaveza u UEFA Konferencijskoj ligi i organizacije putovanja na Island, na koje ekipa mora krenuti već 17. avgusta. Saglasnost za odgađanje utakmice dao je i dobojski klub.

Banjalučani su nakon izuzetno zahtjevnog duela sa bjeloruskim Vitebskom osigurali plasman u plej-of Konferencijske lige i samo još jedna stepenica ostala im je do ulaska u ligašku fazu trećeg po jačini evropskog klupskog takmičenja. Tamo će igrati sa islandskim Vikingurom, prvi meč u gostima 20. avgusta (20 časova), a revanš sedam dana kasnije na Gradskom stadionu u Banjaluci (20.30).

Vidi opis Fudbalski savez BiH potvrdio: Odgođen duel Sloge i Borca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Komitet za takmičenje FS BiH naknadno će, uz saglasnost nosioca TV prava, donijeti odluku o novom terminu odigravanja utakmice.

Podjsetimo, ovo je druga utakmica predstojećeg kola koja je odgođena. Prethodno je pomjeren sarajevski derbi Željezničar - Sarajevo, i to za 9. septembar. Do prolongiranja je došlo zbog koncerta grupe "The Prodigy" na stadionu "Grbavica" u Sarajevu.