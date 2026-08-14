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Matej Deket ispisao istoriju bh. fudbala, samo Irac ispred njega u Konferencijskoj ligi!

Matej Deket ispisao istoriju bh. fudbala, samo Irac ispred njega u Konferencijskoj ligi!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Mladi fudbaler Borca upisao se u istorijske knjige.

MAtej Deket najmlađi strijelac iz BIH u evropskim takmičenjima Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac izborio je plasman u plej-of Konferencijske lige eliminisavši ML Vitebske, a jedan no najzaslužnijih za to, uz golmana Mladena Jurkasa bio je mladi ofanzivni fudbaler Matej Deket.

Dobio je Deket šansu sa klupe, a onda u produžecima zabio gol za izjednačenje na 1:1, da bi poslije pogotka Koncevoja u posljednjim sekundama meč otišao u penal-seriju u kojoj je Deket ponovo bio precizan.

Mladi fudbaler Borca tako je ispisao istoriju bh. fudbala. Sa 16 godina i 316 dana postao je najmlađi fudbaler iz BIH koji je bio strijelac u evropskim takmičenjima.

Zanimljivo je da je kada je u pitanju Konferencijska liga ispred njega samo Majkl Nunan koji je u februaru 2025. godine postigao pogodak za Šamrok protiv Moldea, a tada je bio star 16 godina i 197 dana.

Kada su u pitanju ostala evropska takmičenja Romelu Lukaku sa 16 godina i 218 dana drži rekord u Ligi Evrope, dok je rekorder Lige šampiona Ansu Fati sa 17 godina i 40 dana.

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Tagovi

Matej Deket Konferencijska liga FK Borac

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