Jedan od junaka Borca Matej Deket: "Lavovska borba, rolerkoster emocija i prvi evropski gol"

Mladi fudbaler Borca Matej Deket nije skrivao oduševljenje nakon dramatičnog plasmana svoje ekipe u plej-of Konferencijske lige.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Borac je u dramatičnom revanšu nakon jedanaesteraca eliminisao bjeloruskog šampiona ML Vitebsk i prošao u plej-of Konferencijske lige.

Pored velike borbe tokom svih 120 minuta revanša, Matej Deket je bio jedan od ključnih aktera ove istorijske noći banjalučkog tima u kojoj je postigao i svoj prvenac na evropskoj sceni.

"Pohvalio bih igru svoje ekipe tokom čitavih 90, pa i ovih dodatnih 30 minuta. Lavovski smo se borili! Prošli smo kroz pravi rolerkoster emocija, ali tu se pokazao karakter ove ekipe. Zasluženo smo u plej-ofu Konferencijske lige", izjavio je Deket nakon meča u Mađarskoj.

Mladom fudbaleru crveno-plavih (16) ovo je bio jedan od najvažnijih momenata u dosadašnjoj karijeri.

"Naravno da je ovo slavlje koje se pamti - moj prvi velika evropska radost i prvi evropski gol. Čast mi je i zadovoljstvo što sam ovdje i što oko sebe imam ovakve momke. Daju mi podršku svaki dan, zahvaljujem im se i čestitam od srca. Posebno bih pohvalio našeg mladog golmana Mladena Jurkasa, koji je odbranio dva penala i odveo nas dalje", istakao je Deket.

Pred Banjalučanima je sada posljednji stepenik pred ulazak u grupnu/ligašku fazu - dvomeč protiv islandskog Vikingura. Prva utakmica igra se u Rejkjaviku, gdje Borca očekuju specifični uslovi, vještačka trava i hladno vrijeme.

"Spremićemo se za sve to i, naravno, očekujemo prolaz dalje. Ali idemo polako, utakmicu po utakmicu. Sljedeća nam je Sloga u Doboju - idemo tamo po tri boda, a onda se spremamo za Evropu", zaključio je strijelac pogotka za Borac u prvom produžetku, a bio je siguran i u trećoj penal seriji.

Matej Deket je na centaršut Amera Hiroša izjednačio rezultat na 1:1 protiv ML Vitebska, koji vodi Borac u plej-of Konferencijske lige.pic.twitter.com/yW7lmzW2hP — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)August 13, 2026

(MONDO)