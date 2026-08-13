Trener Borca Vinko Marinović nakon drame i penala: "Pokazali smo karakter i zajedništvo kada je bilo najteže"

Fudbaleri banjalučkog Borca izborili su plasman u plej-of Konferencijske lige nakon prave drame, a šef stručnog štaba Vinko Marinović nije skrivao ponos zbog izuzetne borbenosti i psihičke snage svojih igrača.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Iako je Borac imao prednost, utakmica je otišla u produžetke, a potom i u penale, nakon što je protivnik u posljednjim sekundama stigao do izjednačenja iz slobodnog udarca.

"Ovo je Evropa i ovdje morate dati maksimum u svakoj utakmici - jednostavno do posljednje kapi znoja i atoma snage. Momci su pokazali izuzetan karakter bez obzira na sve. Možda u prvom poluvremenu nismo imali energiju koja nam je trebala, ali smo u drugom odigrali sjajno i bili bolji rival. Zabili smo gol u produžecima, a onda se desio taj slobodan udarac u posljednjem minutu. Ipak, u svim tim momentima pokazali smo karakter koji nas je krasio - vratili smo se u meč, što je izuzetno teško u fudbalu", istakao je Marinović.

Trener Banjalučana se osvrnuo i na primjetnu dozu opreza i grča u igri svoje ekipe tokom pojedinih dijelova meča.

"Normalno je da je bilo malo pritiska i grča jer je ovo utakmica u kojoj se odlučuje prolaz dalje i u kojoj nemate popravni. Ali opet ponavljam - pokazali smo karakter, pokazali smo zajedništvo i na kraju nas je to nagradilo", jasan je šef struke Borca.

Slijedi Island i Vikingur u plej-ofu

Borac u narednoj rundi očekuje okršaj sa islandskim Vikingurom, koji je sve svoje dosadašnje evropske utakmice ove sezone dobio na domaćem terenu. Banjalučane u prvom meču očekuje gostovanje, specifični uslovi, vještačka podloga i znatno hladnije vrijeme.

"Imamo vremena da se spremimo za Vikingur. Nismo ih gledali ranije jer nam je ova utakmica bila apsolutni prioritet. Sada nas čeka prvenstveni meč i dug put u povratku, imamo dosta obaveza. Analiziraćemo rivala i spremiti se da u prvoj utakmici u gostima napravimo dobar rezultat za revanš. Uslovi na Islandu, vještački teren i temperatura su stvari na koje moramo da se priviknemo i prilagodimo. To je fudbal, vjerujem da ćemo uspjeti", zaključio je Marinović.

(MONDO)