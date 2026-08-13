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Heroj Svjetskog prvenstva iz Barselone prešao u PSŽ za 50 miliona evra

Heroj Svjetskog prvenstva iz Barselone prešao u PSŽ za 50 miliona evra

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Feran Tores je novi igrač Pari Sen Žermena. Otišao je iz Barselone za 50 miliona evra i nije jedini igrač koji je za taj iznos prešao u PSŽ ovog ljeta.

feran tores presao u psz Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Napadač Barselone Feran Tores (26) definitivno je novi igrač Pari Sen Žermena. Dobro obaviješteni italijanski novinar Fabricio Romano objavio je da je šampion Evrope za 50 miliona evra doveo strijelca odlučujućeg gola u finalu Svjetskog prvenstva, Španija - Argentina.

"Feran Tores je htio samo u Pariz i dogovor je postignut nakon što su pregovori bili u završnoj fazi već nekoliko dana. Sve je gotovo", objavio je Romano.

Feran Tores igrao je za Barselonu od 2022. godine i u njenom dresu osvojio je tri titule prvaka Španije, Kup Kralja i postigao ukupno 65 golova na 207 nastupa.

PSŽ već kupio za 50 miliona ovog ljeta

PSŽ je ovog ljeta platio 50 miliona evra za desno krilo Monaka Magneša Aklijuša (24), doveo je i veterana Aston Vile Luku Dinja (33) za sedam miliona i uz to je platio 1,5 miliona desno krilo Halila Ajarija koga je doveo iz Tunisa.

Sa druge strane, Pariz su za obeštećenje napustiti centarfor Gonsalo Ramoš (25) koji je prešao u Milan za 74 miliona, Randal Kolo Muani (27) ostao je u Juventusu za 41,2 miliona evra, ofanzivni vezista Kang-in Li (25) prešao je u Atletiko za 40 miliona evra...

Ekipa Luisa Enrika trijumfalno je počela sezonu, osvojivši Superkup Evrope i ove godine, pobedom protiv Aston Vile u Salcburgu.

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01:25
Crveni karton za Nejmara
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Tagovi

Feran Tores Pari Sen Žermen FK Barselona

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