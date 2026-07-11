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Sprema se mega transfer: Španski napadač hoće da izbaci Francuze sa Mundijala, pa onda pravac u Pariz

Sprema se mega transfer: Španski napadač hoće da izbaci Francuze sa Mundijala, pa onda pravac u Pariz

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Feran Tores planira da pređe u Pari Sen Žermen čim završi sa obavezama na Svjetskom prvenstvu.

Feran Tores Izvor: Maciej Rogowski Photo/Shutterstock

Još jedan velikan je spreman da pošalje milionsku ponudu kako bi doveo Ferana Toresa. Momak koji je ponikao u omladinskoj školi Valensije prvo je prodat Mančester sitiju gdje je igrao kod Pepa Gvardiole, zatim je otišao u Barselonu, a sada ga želi Pari Sen Žermen. 

Navodno, 26-godišnji krilni fudbaler, koji vrlo često igra i kao klasični špic, želi "novi početak" i hoće da pređe u redove dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope. Nekako ga ne plaši strašna konkurencija, kao i mogući dolazak Jana Diomandea iz Lajpciga. 

Pari Sen Žermen već ima u svojim redovima Usmana Dembele, Kviču Kvaracheliju, Dezirea Duea, Bredlija Barkolu, Ibrahima Mbajea kao i Li Kang Ina. Uz mogući dolazak Jana Diomandea, zaista bi tu teško bilo minuta za bilo koga. 

Nije htio ništa da kaže

Izvor: Maciej Rogowski Photo/Shutterstock

Ipak Španac, kome ugovor sa Barselonom ističe za godinu dana, želi samo u Pari Sen Žermen, a vrlo vjerovatno da veliki udio u tome ima i Luis Enrike. Navodno je već sve dogovoreno i samo se čeka kraj Svjetskog prvenstrva da se ozvaniči dogovor i transfer. Ipak, pita se i Barselona. 

Pitali su o tome i samog Ferana Toresa tokom Svjetskog prvenstva, ali kada je dobio pitanje da li sebe vidi u Barseloni naredne sezone rekao je: "Vidim sebe da igram na meču sa Zelenortskim Ostrvima sutra. Ne znam i ne zanima me, bitno je samo da pobijedimo. Osim toga mi ništa nije bitno." 

Što se Barselone tiče, tu je takođe spremna rekonstrukcija tog dijela tima. Markus Rašford neće ostati u timu, Entoni Gordon je stigao za veliki novac, a Karim Adejemi za dosta manji. Sada se čeka i dolazak Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida, pa bi bilo dobro da se malo napuni kasa transferom. 

Sada Feran Tores čeka polufinale Svjetskog prvenstva gdje će se njegova Španija sudariti upravo sa Francuskom gdje igra veliki broj igrača Pari Sen Žermena. Nakon toga, kako god se meč završio, trebalo bi da im se pridruži u klubu. 

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Tagovi

Feran Tores FK Barselona Pari Sen Žermen

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