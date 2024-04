Prelijepa ćerka poznatog trenera ostavila tatinog igrača: Sad ljubi drugog fudbalera, saigrača svog bivšeg

Sira Martinez raskinula je sa Feranom Toresom i počela je da se zabavlja sa defanzivcem Real Sosijedada.

Izvor: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi ljubavni trougao u svijetu fudbala. Sira Martinez, ćerka trenera PSŽ-a Luisa Enrikea ima novog dečka. Do skoro se zabavljala sa fudbalerom Barselone Feranom Toresom, a sada je u vezi sa Robinom Le Normanom, defanzivcem Real Sosijedada. Interesantno je i to da je Tores bio jedan od omiljenih igrača Enrikea dok je on vodio reprezentaciju Španije i da je Luis često sipao pohvale na račun njegovih igračkih kvaliteta.

Sira je dugo bila u vezi sa Toresom, a sada je započela romansu sa drugim fudbalerom. Španski mediji su je uslikali sa Robinom na aerodromu kada ju je dovezao na let za Pariz. Bila je na "Parku Prinčeva" i gledala kako njen otac sa Parižanima slavi protiv Barselone i prolazi u polufinale Lige šampiona.

Le Norman je rođen u Francuskoj, karijeru je počeo u Brestu i odatle je došao u Real Sosijedad. Ubrzo je dobio špansko državljanstvo i sa ekipom je nedavno osvojio UEFA Ligu nacija. Zanimljivo je da je baš sa Toresom saigrač u nacionalnom timu. Očekuje se da će njih dvojica biti na spisku "crvene furije" na predstojećem Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Sira i Feran započeli su vezu dok je on igrao u Mančester sitiju, pa je poslije njegovog prelaska u Barselonu započeo njihov zajednički život. Nije to dugo trajalo, pošto je ona raskinula sa njim u maju 2023. godine. Navodno je razlog bio taj što je ona željela da se posveti svojoj sportskoj karijeri, pošto se bavi jahanjem konja. Bilo je spekulacija i da se zabavljala sa španskim motociklistom Aleksom Markezom, ali to nije potvrđeno.