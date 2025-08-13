Igor Štimac pred gostovanje na Islandu: Svjesni smo da moramo postići gol više, idemo na pobjedu

Nakon 1:1 u Mostaru, fudbaleri Zrinjski u Kopavoguru jure prolaz u plej-of Lige Evrope.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Nije mostarski Zrinjski uspio da napravi prednost u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Breidablika.

Duel pred domaćom publikom završio je neriješenim rezultatom 1:1, tako da će na Islandu morati da napadne ukoliko želi da trijumfuje u ovom dvomeču i dođe do završne runde kvalifikacija Lige Evrope. I ne samo to, nego bi plasmanom u plej-of osigurao nastup u Konferencijskoj ligi.

Jasno je treneru "plemića" Igoru Štimcu da će na dalekom sjeveru Evrope njegov tim morati da napadne, kako bi stigao do slavlja.

"Svjesni smo da moramo postići gol više. Tako ćemo prilagoditi igru. Međutim, utakmica će trajati 90 minuta, nemamo razloga da srljamo. I u njihovoj prvenstvenoj utakmici potvrdilo se ono da padaju u posljednjih 30 minuta, ali ne znači da ćemo čekati tih pola sata. Pokušaćemo da održimo stabilnu igru, uz sve poteškoće koje nudi ovaj teren. Biće jako brz, biće teško proći kroz sredinu i moraćemo tražiti rješenje po bokovima", jasan je Štimac.

Protivnik je dobro analiziran. Tokom vikenda Zrinjski nije igrao, odgođen je derbi sa Borcem, dok je Breidablik, iako je vodio na poluvremenu, poražen od vodećeg Valura, i to golom u nadoknadi vremena.

"Očekujem angažovanog protivnika. Teško je sad reći iz ove pozicije, jer oni su imali tešku prvenstvenu utakmicu, izgubili su 2:1 u posljednjim minutama, sa dva jeftino primljena pogotka iz prekida, ali vjerujem da će pokušati u prvih 15-20 minuta da stvore određeni pritisak i sa svojom agresivnošću na naše pasove, u ofanzivnoj tranziciji u oduzimanju lopte na našoj polovini napraviti nešto. Tu moramo biti posebno koncentrisani jer tu smo unijeli nervozu sami sebi u prvoj utakmici, nepotrebnim, pogrešnim dodavanjima i predajama. Onda nismo uspjeli da pohvatamo konce čitavo prvo poluvrijeme. U drugom smo bili dobri, dakle moramo krenuti kao u tom drugom poluvremenu, gdje smo preuzeli konce igre u svoje ruke, gdje smo dominirali i tražili rješenja", jasan je trener aktuelnog šampiona BiH.

Imaće Mostarci specifične uslove na Islandu. Za razliku od terena u Mostaru, na stadionu Breidablika je umjetna trava.

"Umjetna je trava, jako je brz teren, oni ga poliju i vidjećemo kako će to sutra biti. Ali momci su raspoloženi, radost je u ekipi, spremni smo za susret i idemo na pobjedu", poručio je trener Zrinjskog, uz napomenu da su najspremniji igrač na Islandu. Zdravstveni bilten je dobar, osim igrača koji su ostali u Mostaru i onih koji još nemaju pravo nastupa.

Duel Breidablika i Zrinjskog na programu je u Kopavoguru u četvrtak od 19.30, uz direktan prenos na TV Arena Sport.