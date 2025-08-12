Novo pojačanje za Zrinjski: Marko Vranjković stigao iz Hrvatske

Poslije četiri godine provedene u zagrebačkoj Lokomotivi, 26-godišnji defanzivac priključio se Mostarcima.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski/Dominik Marić

Mostarski Zrinjski angažovao je Marka Vranjkovića, 26-godišnjeg defanzivca, koji na stadion "Pod Bijelim brijegom" stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je ugovor sa Lokomotivom iz Zagreba istekao ovog ljeta.

Vranjković je potpisao 1+1 ugovor sa aktuelnim šampionom BiH.

"Defanzivac rođen 1999. godine u Zagrebu u redove 'plemića' stiže kao slobodan igrač, a za Zrinjski je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produženja do 2027. godine. Vranjković je u posljednje četiri sezone nosio dres zagrebačke Lokomotive u kojoj je i počeo karijeru, a na startu seniorskog staža išao je na pozajmice u Sesvete i Inter", saopšteno je iz Zrinjskog.