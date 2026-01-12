Dijete Dinama ostaje u Mostaru: Zagrepčani i Mostarci se dogovorili oko transfera Tonija Majića

Toni Majić je potpisao ugovor sa Zrinjskim do ljeta 2028. godine.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Napadač Toni Majić, koji je tokom proteklih 12 mjeseci nastupao za Zrinjski kao pozajmljeni igrač zagrebačkog Dinama, postao je ovog ponedjeljka "punopravni" član mostarskog premijerligaša.

Kako je saopštio aktuelni šampion BiH, postignut je dogovor sa Zagrepčanima oko transfera 19-godišnjeg ofanzivca, koji je sa Zrinjskim potpisao ugovor u trajanju od dvije i po godine.

Iza Majića je 27 nastupa u dresu Zrinjskog, a do sada je postigao pet pogodaka.

Rođen je 2006. godine, prošao je omladinsku školu Dinama, a igrao je za sve omladinske selekcije Hrvatske. Najviše nastupa, 17, uknjižio je za kadetsku reprezentaciju, zatresavši protivničku mrežu pet puta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)