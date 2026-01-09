Jakov Pranjić napustio Zrinjski: Krilni napadač potpisao za jesenjeg šampiona Slovenije

Jakov Pranjić nastavlja karijeru u taboru Celja.

Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Krilni napadač Jakov Pranjić (25) napustio je Zrinjski i dogovorio saradnju sa Celjem, čije bi boje, prema slovu ugovora, trebalo da brani u naredne dvije i po godine.

Pranjić je član Mostaraca postao početkom prošle godine, stigavši iz hrvatskog niželigaša Jaruna, a do trenutka prelaska u tabor lidera slovenačke lige uknjižio je 47 nastupa za Zrinjski.

U dresu aktuelnog šampiona BiH Pranjić je debitovao 7. februara 2025. godine u kup-duelu sa Igmanom (1:0), kada je postigao prvi od ukupno pet golova za Zrinjski.

Tokom tekuće takmičarske godine uknjižio je 28 nastupa u svim takmičenjima.

(mondo.ba)