Jakov Pranjić napustio Zrinjski: Krilni napadač potpisao za jesenjeg šampiona Slovenije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Jakov Pranjić nastavlja karijeru u taboru Celja.

Jakov Pranjić prešao iz Zrinjskog u Celje Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Krilni napadač Jakov Pranjić (25) napustio je Zrinjski i dogovorio saradnju sa Celjem, čije bi boje, prema slovu ugovora, trebalo da brani u naredne dvije i po godine.

Pranjić je član Mostaraca postao početkom prošle godine, stigavši iz hrvatskog niželigaša Jaruna, a do trenutka prelaska u tabor lidera slovenačke lige uknjižio je 47 nastupa za Zrinjski.

U dresu aktuelnog šampiona BiH Pranjić je debitovao 7. februara 2025. godine u kup-duelu sa Igmanom (1:0), kada je postigao prvi od ukupno pet golova za Zrinjski.

Tokom tekuće takmičarske godine uknjižio je 28 nastupa u svim takmičenjima.

(mondo.ba)

Tagovi

HŠK Zrinjski NK Celje fudbal Jakov Pranjić transferi Premijer liga BiH

