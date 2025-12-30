Dijete Zrinjskog ostaje u klubu do ljeta 2028. godine: David Karačić produžio ugovor sa "plemićima"

David Karačić (2006.) stavio je potpis na novi ugovor.

Mladi defanzivac Zrinjskog David Karačić (2006.) produžio je ugovor sa "plemićima" do ljeta 2028. godine, saopštio je ovog utorka mostarski klub.

Karačić je prošao omladinsku školu aktuelnog šampiona BiH, a dosadašnjim ugovorom potpisanim ljetos za klub je bio vezan do kraja tekuće sezone.

U ovoj takmičarskoj godini upisao je tri premijerligaška nastupa, jedan u Kupu BiH, ali i dva u omladinskoj Ligi šampiona, postigavši jedan pogodak.

